МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию

МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию1
- 22.07.2025, 15:25
- 1,588
Варшава предупредила об угрозах и сокращении консульств.
Министерство иностранных дел Польши официально рекомендовало гражданам республики покинуть территорию РФ.
«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В качестве причин такой просьбы в министерстве указали на сокращение численности консульского персонала Польши в России.