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МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию

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  • 22.07.2025, 15:25
  • 1,588
МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию

Варшава предупредила об угрозах и сокращении консульств.

Министерство иностранных дел Польши официально рекомендовало гражданам республики покинуть территорию РФ.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В качестве причин такой просьбы в министерстве указали на сокращение численности консульского персонала Польши в России.

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