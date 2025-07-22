Ученые: Вращение Земли неожиданно ускорилось 22.07.2025, 17:10

Когда наступят самые коротки сутки за всю историю?

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время вращение Земли значительно изменилось. Сегодня наша планета совершает чуть более 365 оборотов вокруг своей оси за время, необходимое для одного оборота вокруг Солнца — это равно количеству дней в году, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Различные расчеты ученых показывают, что продолжительность суток меняется в течение истории планеты. Простыми словами, количество дней, за которые Земля вращалась вокруг Солнца в прошлом варьировалась от 490 до 372 дней.

Отметим, что на скорость вращения на самом деле влияет множество факторов, в том числе:

- изменение уровня моря;

- смещение внутри Земли;

- удаление Луны от Земли.

Именно последнее взаимодействие двух тел приводит к замедлению Земли со скоростью 1,8 миллисекунды за столетие.

В последние годы ученые используют атомные часы для точного отслеживания продолжительности земных суток. Обычно для учета замедления планеты время от времени вводится дополнительная секунда. Это жизненно важно, например, для поддержания работы GPS. Однако с 2020 года наблюдается обратная тенденция: вращение Земли снова ускоряется.

Вращение Земли ускоряется

В 2020 году ученые зафиксировали 28 самых коротких дней с 1960 года. Каждый последующий год устанавливался новый рекорд самого короткого дня, а самый коротки день за всю историю наблюдений был зафиксирован в 2024 году — на 1,66 миллисекунды короче обычных 86 400 секунд.

В этом году в июле и августе, согласно предварительным прогнозам ученых, снова будут короткие дни. Согласно предварительным данным, 9 июля было примерно на 1,23 миллисекунды короче обычного, а 10 июля — на 1,36 миллисекунды. Забегая вперед, ученые прогнозируют, что 22 июля будет на 1,34 миллисекунды короче обычного, а 5 августа — на 1,25 миллисекунды.

Что замедляет вращение Земли

Считается, что Луна ответственна за долгосрочное замедление вращения Земли, но она также может быть и причиной ускорения. Чем ближе Луна к экватору Земли, тем большее сопротивление она оказывает Земле. Эти дни, как прогнозируется, будут самыми короткими в году, поскольку Луна находится на максимальном расстоянии от экватора Земли.

Астрономы могут предсказывать эти более короткие дни, но тенденция в целом несколько неожиданна. С 1972 года было добавлено 27 дополнительных секунд для компенсации замедления скорости вращения планеты. В то же время с 2016 года ни одной дополнительной секунды не потребовалось.

Любопытно, что никто точно не знает, почему тенденция к замедлению вращения Земли, по-видимому, обратилась вспять в последние годы. По словам физика из отдела времени и частоты Национального института стандартов и технологий Джуда Левина, отсутствие необходимости в дополнительных секундах не было предсказано. Простыми словами, ученые ожидали, что Земля продолжит замедляться, а потому понадобятся дополнительные секунды.

Некоторые исследователи считают, что причина может крыться внутри нашей планеты, но модели океана и атмосферы не объясняют такое огромное ускорение. Другими факторами, могут быть землетрясения: например, в марте 2011 года землетрясение магнитудой 9 произошло у восточного побережья Японии, сместив ось Земли и сократив продолжительность дня.

Известно, что землетрясение сместило ось планеты на 17 сантиметров и, как полагается, сдвинуло главный остров страны на 2,4 метра. Предполагается, что другие мощные землетрясения также могут менять скорость вращения Земли, перераспределяя ее массу.

В целом, землетрясение ускорило вращение Земли примерно на 1,8 микросекунды. Для сравнения, землетрясение в Индонезии в 2004 году ускорило земные сутки примерно на 2,68 микросекунды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com