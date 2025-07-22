130 лет назад родился совершивший революцию в авиастроении белорус Павел Сухой 22.07.2025, 18:05

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Драмы жизни и удары судьбы авиаконструктора.

130 лет назад, 22 июля 1895 года родился знаменитый авиаконструктор Павел Сухой. Белорус из Глубокого, что в Витебской области, был один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, авиаконструктором, положившим начало целому семейству современных самолетов «Су», пишет КП.

Как связан с Беларусью Павел Сухой: биография, что известно

В жизни Павла Осиповича, фактически жившего на работе, тем не менее большее значение имела семья. Тот самый тыл, который позволили ему взлететь, набрать высоту и чувствовать себя уверенно при перегрузках. И с семьей Павлу Осиповичу повезло. Его отец - Осип Андреевич - вышел из крестьян, получил образование в учительской семинарии и в раннем детстве Павла уже возглавил школу в Гомеле. Мать - Елизавета Яковлевна - посвятила себя семье, воспитав пять дочерей и сына.

Павел Сухой путь в авиастроение начал в Беларуси. Фото: cbs.okglub.by

Вместе с семьей Павел еще в раннем детстве переехал в Гомель, где в 1914 году окончил с серебряной медалью гимназию. Это было время зарождения авиации и в Гомеле совершал демонстрационные полеты знаменитый летчик Сергей Уточкин. Юный Сухой был поражен: «Я шел с ребятами из гимназии, и вдруг над нашими головами пролетел аэроплан. Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. Не птица, а человек летит над нами!».

В те счастливые мгновения его судьба была решена. Решив посвятить себя авиации, Сухой мечтает учиться в Императорском московском техническом училище (ИМТУ). Но из-за недоразумения с документами, сразу туда поступить не получается. И он, чтобы не терять год впустую, становится студентом математического факультета Московского университета. А уже на следующий год поступает в ИМТУ, всецело посвятив себя авиации. Там он занимается в Кружке воздухоплавания у отца российской авиации Николая Жуковского. Строит свои первые планеры и модели самолетов.

Но идет Первая мировая война и 20-летнего Павла Сухого призывают в армию. Он прошел обучение в школе прапорщиков и был отправлен в артиллерию. На фронте он еще больше убеждается в том, какую пользу армии может принести дальнейшее развитие авиации.

Софья и Павел (стоят) со своей семьей в Гомеле. Фото: zviazda.by

Однако его судьба совершает очередной вираж. Война закончена, а после Октябрьской революции ИМТУ закрыли. Павел возвращается в родные края, только уже в город Лунинец на белорусском Полесье, где работает в школе учителем математики.

Как окажется, это был не шаг назад, а поворот, который создаст ему надежный семейный тыл. В Лунинце он встретил любовь всей своей жизни - Софью Тенчинскую. Софья Феликсовна вспоминала: «Как-то вечером я возвращалась из школы. Меня обогнал незнакомый человек в военной шинели, перекрашенной в черный цвет, на голове его красовалась маленькая шапочка-«керенка». Я тогда обратила внимание на большие, очень выразительные глаза незнакомца и смешную «кавалерийскую» походку. Через два дня этот человек появился у нас в школе и стал преподавать математику. Я в этой школе давала уроки французского языка…».

В 1919 году Павел и Софья покидают город из-за наступления польской армии и переезжают в Гомель. Здесь они стали учительствовать в школе, которой заведовал отец Сухого.

Лидия Кузьмина в книге «Генеральный конструктор Павел Сухой» пишет, что время было трудное, жили впроголодь: «Для учителей железнодорожной школы сохранялся бесплатный проезд по железным дорогам. Павел воспользовался этим и отправился в деревню за продуктами для семьи. Но ему не повезло - в дороге он заболел сыпным тифом. Едва живой добрался до Гомеля и попал в больницу. Только поправился - его свалила скарлатина. Она дала осложнение на горло, после чего у Павла пропал голос».

После болезни голос у Павла сделался приглушенным, а в конце жизни - хрипловатым. Полагают, что поэтому он мало говорил и слыл «молчуном».

Павел Сухой: семья

В 1920-м наконец-таки открывается его вуз, который теперь уже не императорский, а просто Московское высшее техническое училище. В Москву он уехал один. Софья, с которой они еще не были женаты, осталась в Гомеле. Но судьбе было угодно, чтобы Софья приехала в Москву, чтобы помочь воспитывать детей овдовевшей сестре. В 1923-м году Павел и Софья случайно встретились на улице и больше не расставались.

На рубеже 1950-1960-х. Софья Феликсовна и Павел Осипович. Фото: zviazda.by

После женитьбы молодые жили в маленькой комнатке Софьи Феликсовны. В 1925-м у них родилась дочь Ирина. А в 1932-м семья пополнилась сыном Дмитрием.

Набирает высоту и его профессиональная деятельность. В 1925-м Павел закончил вуз, защитив дипломный проект на тему «Одноместный истребитель с мотором 300 лошадиных сил». Руководителем работы был авиаконструктор Андрей Туполев. Получив диплом о высшем образовании, Сухой начинает работать инженером-конструктором в конструкторском отделе АГОС («Авиация, гидроавиация, опытное строительство») Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

«Павел Осипович очень любил детей - дочь Ирину и сына Дмитрия, своих племянников, а потом и внучек, - читаем в книге Кузьминой. - Он постоянно заботился о детях старшей сестры, оставшихся после гражданской войны сиротами. Несмотря на его внешнюю суровость, дети отвечали ему взаимностью».

Летом, когда была возможность отдохнуть, семья уезжала на родину, в Гомель. Там их радушно принимали родители.

Павел Сухой: достижения, самолеты

А в Москве инженер-конструктор Сухой участвует в разработке первых советских истребителей, среди которых И-4, И-14, а еще АНТ-25, на котором экипаж Валерия Чкалова впервые совершил беспосадочный перелет из Москвы в американский Портленд через Северный полюс.

Павел Осипович постепенно набирает вес в среде авиаконструкторов и в 1930-м он уже заместитель главного конструктора Андрея Туполева, возглавил Бригаду № 4, получив возможность самостоятельно руководить разработкой и постройкой самолетов. Так был заложен фундамент для коллектива будущего авиационного конструкторского бюро.

В последующие годы он будет главным конструктором и директором авиазаводов в различных городах СССР: Москве, Харькове, Перми... В 1940-м в серийное производство был запущен Су-2, применявшийся в боях Великой Отечественной войны в качестве штурмовика и ближнего бомбардировщика. Во время войны были разработаны различный типы самолетов Су.

Но звездный этап жизни авиаконструктора Павла Сухого наступит после войны. В 1953-м году он станет главным, а с 1956-го генеральным конструктором ЦАГИ. В КБ под руководством Сухого проходила разработка экспериментальных и серийных боевых машин: истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков. В 1957-м он был удостоен звание Героя Соцтруда, а в 1965-м получил вторую «Звезду».

Каждая из «сушек» уникальна, но есть среди них и самолеты, которые представляют особую гордость, Например, сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27. Он впервые поднялся в воздух в 1977 году и был снят с производства только в 2010-м.

«На его основе разработано большое количество модификаций: учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модель Су-33УБ, многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35 (оснащен системой управления вектора тяги — позволяет изменять направление тяги двигателя, обеспечивая более высокую маневренность), фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие», - пишет ТАСС.

Под руководством Павла Сухого было разработано более 50 конструкций самолетов.

Коллеги рассказывали, что будучи серьезным на работе, Павел Осипович расслаблялся только дома, в семье. Внучка Мария вспоминала, что дед дома о рабочих делах не говорил. Кстати, рассказывают, что в 1961-м Сухой отправился на знаменитый авиасалон Ле-Бурже во Францию, и там Коко Шанель в качестве сувенира передала его жене Софье Феликсовне духи Сhаnеl № 5.

Павел Сухой умер 15 сентября 1975 года в возрасте 80 лет.

«Все генеральные авиаконструкторы, несомненно, высокообразованные люди, а Павел Осипович Сухой в науке был все-таки выше всех нас, хотя и не имел звания академика. Я не отступлю от истины, если назову Павла Осиповича квинтэссенцией нашей авиации», - сказал о сухом выдающейся авиаконструктор Олег Антонов.

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