В Могилевской области нашли подтверждение древнего ритуала предков белорусов 1 24.07.2025, 11:19

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Обнаружены дохристианские материалы первых славян.

Белорусские археологи в прошлом году проводили раскопки по всей Беларуси. Так, на Могилевщине при исследовании курганных могильников обнаружили дохристианские материалы первых славян. Находки могут говорить о старинном обычае убийства и сожжения жены после смерти мужа, рассказал газете «Навука» заведующий Центром археологии Беларуси Института истории НАН Беларуси Алексей Авласович.

На Могилевщине проходят исследования курганных могильников. Было раскопано несколько насыпей — обнаружены интересные дохристианские материалы первых славян, которые заселили эти территории во второй половине X века и позднее трансформировались в радимичей.

«В одном кургане обнаружены кальцинированные кости сразу двух человек, предположительно, мужчины и женщины, потому что среди тех вещей, которые не сгорели, были оплавленные бусы и мужские поясные накладки, а также фитильные палочки. Возможно, похоронены муж с женой.

Не исключено, что ее муж умер первым, а ее убили и сожгли вместе с ним. В те времена это было узаконенным, потому что язычники верили, что после смерти женщина может попасть на небеса только с мужчиной», — рассказал Авласович.

В целом же в прошлом году главным объектом изучения оставалось городище на реке Менке под Минском. Там встречались традиционные находки, датируемые X—XII Многие были завезены из Византии, Скандинавии, Ближнего Востока и Западной Европы, с которыми наши предки вели торговлю.

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