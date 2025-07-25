Археологи начали раскопки на самом древнем кладбище Беларуси 4 25.07.2025, 14:53

2,212

Оно находится на острове.

Ученые начали раскопки на самом древнем кладбище Беларуси, где могилам по 11000 лет. Подробности сообщают госСМИ.

Археологами на острове посреди озера Селява, расположенного в Минской области, был разбит лагерь. В указанном уникальном месте находятся уникальные памятники. Белорусскими учеными уже не первый год изучается указанный изолированный остров. Так, они смогли установить, что древние люди хоронили здесь своих сородичей на протяжении нескольких тысяч лет. Проведенный анализ ДНК показал, что самому древнему погребению почти 11 000 лет.

Комплексная экспедиция в 2025 году началась 21 июля. Она будет длиться до 10 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com