В Чехии обнаружили уникальные доспехи времен Троянской войны
- 25.07.2025, 15:58
- 1,740
Редкая находка.
В Южной Моравии археологи сделали уникальное открытие: бронзовый нагрудник возрастом более 3200 лет, который, предположительно, принадлежал воину эпохи Троянской войны, пишет New Voice .
Он был найден в составе бронзового клада, в который также вошли наконечник копья, серп, бронзовая булавка и другие предметы. Открытие осуществили в 2023 году благодаря сотрудничеству археологов и волонтеров-металлоискателей.
Самым ценным артефактом оказался деформированный лист бронзы, который с помощью 3D-сканирования удалось «развернуть» в цифровом формате. Это позволило исследователям определить его первоначальную форму и декоративные элементы — оказалось, что это часть бронзового нагрудника. Находка стала лишь вторым подобным случаем на территории Чехии.
Археологи предполагают, что все предметы клада были намеренно повреждены и спрятаны как ритуальное подношение. Бронзовые доспехи в те времена были чрезвычайно ценными, доступными только военной элите. Например, в «Илиаде» Гомера стоимость доспехов царя Диомеда равнялась девяти быкам.
В тот период Моравию населяли представители культуры полей погребальных урн — культурного объединения с едиными ритуалами, керамикой и стилем жизни. Хотя они не были связаны со славянами, эти племена заложили основы ландшафтов, которыми впоследствии пользовались их потомки.
Ученые из Масарикова университета и городского музея Брно участвуют в изучении находки. Руководитель музея Збинек Шолц отметил важность сотрудничества с общественностью, которое позволяет выявлять и хранить бесценные артефакты, раскрывающие страницы древнейшей истории Европы.