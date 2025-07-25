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Центробанк РФ снизил ставку до 18%

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  • 25.07.2025, 15:59
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Центробанк РФ снизил ставку до 18%

После жалоб олигархов и резкого замедления экономики.

Центробанк понизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это минимальный уровень за год: в конце июля 2024 г. ЦБ возобновил повышение ставки и поднял ее с 16% до 18%, пишет The Moscow Times.

ЦБ объясняет, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем он ожидал, а перегрев экономики снижается. ЦБ даже понизил прогноз по инфляции на этот год с 7-8% до 6-7%.

Но праздновать победу он не спешит: его сигнал допускает любые действия: «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». ЦБ обещает поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г.

В том, что ЦБ снизит ставку, не сомневался, кажется, никто: вопрос был в размере шага. Эксперты называли от 1% до 3%. К снижению ставки призывали чиновники и бизнесмены.

ЦБ выбрал самый ожидаемый, компромиссный вариант. Во втором квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год (8,2% в первом квартале), базовая инфляции – до 4,5% с 8,8%, годовая инфляция на 21 июля составила 9,2%, перечисляется в комментарии ЦБ. Он признает, что цены на продовольственные и непродовольственные товары и услуги ведут себя по-разному, но разброс несколько уменьшился. ЦБ считает это влиянием своей жесткой политики на спрос.

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