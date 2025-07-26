Аналитики раскрыли игру Кремля вокруг встречи Путина и Зеленского 26.07.2025, 8:34

Почему Москва затягивает момент?

Российские чиновники пытаются затянуть переговоры на высшем уровне между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские чиновники продолжают затягивать проведение переговоров на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, даже несмотря на призывы США к такой встрече.

В отчете напомнили, что 25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается маловероятной. По его словам, сначала Россия и Украина должны выработать договоренности «путем экспертной работы».

Президент США Дональд Трамп в тот же день сказал журналистам, что встреча между Путиным и Зеленским «состоится», и что она должна была «состояться еще три месяца назад».

Эксперты Института напомнили, что российские чиновники неоднократно откладывали переговоры на высшем уровне между украинским и российским руководством и отказывались от конструктивных переговоров, направленных на достижение конкретных шагов для прекращения войны.

«Институт изучения войны и в дальнейшем оценивает, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада - в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны», - говорится в отчете ISW.

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