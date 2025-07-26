Британия и Австралия подписали масштабный договор о строительстве атомных подводных лодок 26.07.2025, 14:53

Он будет действовать 50 лет.

Австралия и Великобритания подписали масштабный договор по укреплению сотрудничества в сфере разработки и производства атомных подводных лодок. Договор будет действовать 50 лет, сообщает Reuters.

Новый договор стал продолжением пакта AUKUS, который был заключен Австралией, Британией и США в 2021 году.

Документ подписали министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр обороны Великобритании Джон Гили в в городе Джилонг, штат Виктория.

Новый договор должен обеспечить Австралию атомными ударными подводными лодками в течение следующего десятилетия, чтобы противостоять амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Договор Джилонг позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, поддержке и утилизации наших подводных лодок», - говорится в заявлении.

Договор является «обязательством на следующие 50 лет двустороннего оборонного сотрудничества между Великобританией и Австралией в рамках первого уровня AUKUS».

Отмечается, что двусторонний договор станет основой программ развития подводных лодок двух союзников и, как ожидается, будет гарантировать инвестиции на уровне 27,1 млрд долларов в виде экспорта в течение следующих 25 лет.

Что известно об AUKUS

AUKUS - это крупнейший оборонный проект Австралии в истории, и Канберра обязалась потратить 368 млрд австралийских долларов в течение трех десятилетий на эту программу, включающую миллиарды долларов инвестиций в производственную базу США.

На первом этапе Вашингтон должен продать Австралии партию подводных лодок класса Virginia. Первые должны поступить в начале 2030-х годов.

Позже Великобритания и Австралия совместно будут разрабатывать и строить новую модель атомных подводных лодок под названием SSN-Aukus, первые из которых должны быть готовы в начале 2040-х годов.

В то же время, Пентагон начал пересмотр этого пакта, поскольку администрация Дональда Трампа стремится переложить больше ответственности на союзников и гарантировать достаточность собственного парка военных кораблей США.

Цель пересмотра - обеспечить, чтобы союзники делали больший вклад в коллективную безопасность, а оборонно-промышленная база Америки могла удовлетворить внутренние потребности.

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