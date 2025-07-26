В Будславе археологи откопали древний фундамент костела 26.07.2025, 18:02

Что удалось найти?

Во время археологических раскопок в Будславе ученые нашли каменный фундамент первой церкви, которая, скорее всего, была построена в первой половине XVII века. Об этом сообщил Институт истории Национальной академии наук Беларуси.

Фото: t.me/iinanb

Сейчас в Будславе ведется реконструкция Костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Планируется, что этот храм станет важным католическим центром страны. В раскопках участвуют и историки из НАН Беларуси.

Фото: t.me/iinanb

Во время исследований были найдены части старого фундамента — они частично находятся под современным костелом, но основная часть, в том числе и бабинец (передняя часть храма), — за его пределами.

Фото: t.me/iinanb

Согласно данным археологов, здание имело размеры примерно 26 на 13 метров, было покрыто черепицей, а стены были покрашены охрой. Под костелом была расположена крипта — подземное помещение, вероятно, для захоронений.

Фото: t.me/iinanb

11 мая 2021 года в костеле в Будславе произошел сильный пожар. Пожарные боролись с огнем около семи часов. В результате полностью сгорела крыша над центральной частью храма, а также пострадал уникальный барочный орган — самый большой в Беларуси.

Костел в Будславе является значительным памятником архитектуры и истории. Каменный храм возводился с 1633 по 1783 год, а впервые в документах он упоминается еще в 1504 году. Сегодня он известен как Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской.

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