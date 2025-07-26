закрыть
26 июля 2025, суббота, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минск снова затопило после ливня

5
  • 26.07.2025, 20:12
  • 3,458
Минск снова затопило после ливня
Последствия ливня в Минске 15 июля. Скриншот: hello_minsk/TikTok

У горожан заканчивается терпение.

Синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. Дождь прошел и в Минске, и коммунальная инфраструктура снова не справилась с водой. У горожан, похоже, заканчивается терпение, передает «Белсат».

@kkaias_ #минск #влог #погода #дождь ♬ original sound - Aaron Hibell

«М-да... Зачастило в этом году», – пишут минчане в соцсетях. Белорусскую столицу сегодня снова затопило. Дождь не шел долго, но был очень сильным.

Белгидромет объявил на сегодня штормовое предупреждение, и оно сбылось:

«Во многих районах республики ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с».

@lychkouskaya Минск. Плаваем. ⛵⚓🛟 #затопило #летнийдождь #минскпотоп #минск ♬ Летний дождь - Леонид Агутин

«Задолбали службы. Кто-то начнет нести ответственность?!» – пишут возмущенные горожане. Столичная инфраструктура в очередной раз не справилась с водой.

«Минсктранс» сообщал о проблемах с общественным транспортом, несколько автобусов и троллейбусов пустили в объезд затопленных участков дорог.

@juliashults7 #минск#потоп#дождик#машина#стройка ♬ оригинальный звук - Юлия

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Витебской области вечером в пятницу, 25 июля, и сегодня, 26 июля, произошли подтопления – вода настолько подмыла почву, что сошел оползень и обрушились хозяйственные постройки. Кроме того, была разрушена автомобильная дорога.

@svetalina #погода #Минск #ливень ♬ Игорь Тальков - Елена

Тем временем Белгидромет выписал штормовое предупреждение и на завтра, 27 июля: местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы, а днем местами по юго-западу страны прогнозируются сильные дожди.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников