Минск снова затопило после ливня 5 26.07.2025, 20:12

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Последствия ливня в Минске 15 июля. Скриншот: hello_minsk/TikTok

У горожан заканчивается терпение.

Синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. Дождь прошел и в Минске, и коммунальная инфраструктура снова не справилась с водой. У горожан, похоже, заканчивается терпение, передает «Белсат».

«М-да... Зачастило в этом году», – пишут минчане в соцсетях. Белорусскую столицу сегодня снова затопило. Дождь не шел долго, но был очень сильным.

Белгидромет объявил на сегодня штормовое предупреждение, и оно сбылось:

«Во многих районах республики ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с».

«Задолбали службы. Кто-то начнет нести ответственность?!» – пишут возмущенные горожане. Столичная инфраструктура в очередной раз не справилась с водой.

«Минсктранс» сообщал о проблемах с общественным транспортом, несколько автобусов и троллейбусов пустили в объезд затопленных участков дорог.

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Витебской области вечером в пятницу, 25 июля, и сегодня, 26 июля, произошли подтопления – вода настолько подмыла почву, что сошел оползень и обрушились хозяйственные постройки. Кроме того, была разрушена автомобильная дорога.

Тем временем Белгидромет выписал штормовое предупреждение и на завтра, 27 июля: местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы, а днем местами по юго-западу страны прогнозируются сильные дожди.

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