Что Лукашенко до сих пор не может простить Петру Машерову? 11 27.07.2025, 11:33

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Петр Машеров

Руководитель советской Беларуси во многом напоминал политика западного типа.

Историк Виктор Шадурский на dekoder.org рассказал о политическом наследии руководителя советской Беларуси:

— Зачем заигрывать с народом, если твоя карьера от него не зависит? Петр Машеров, в отличие от многих советских аппаратчиков, до известной степени напоминал политика западного типа, который мог бы победить и на настоящих выборах.

Он руководил советской Беларусью с марта 1965 года по 4 октября 1980-го, когда погиб в автомобильной катастрофе. Он пользовался большой популярностью, а его близость к народу казалась искренней. Машеров жил достаточно скоромно, много и интенсивно работал.

Положенным ему как руководителю союзной республики вертолетом пользовался, чтобы постоянно встречаться и общаться с людьми по всей Беларуси, в том числе в самых отдаленных деревнях. Как правило, эти полеты начинались в 4:00–4:30 утра и продолжались почти весь день, взлет за посадкой, посадка за взлетом.

Но в сегодняшней Беларуси фигура Машерова, скорее, раскалывает общественное мнение. Строившиеся ускоренными темпами в республике города, с одной стороны, приносили многим белорусам повышение уровня жизни, нo вместе с тем, с другой, выполняли функцию «плавильного котла», где говоривших на разнообразных белорусских диалектах крестьян в послевоенные десятилетия превращали в русскоязычных советских граждан. Это то, за что сегодня Машеровa многие остро критикуют.

Кем же был Петр Машеров и какое политическое наследие он оставил?

Петру Машерову повезло стать руководителем Белорусской советской социалистической республики (БССР) во времена ее быстрого экономического подъема. Как и во многих других частях огромной советской империи, здесь это объяснялось некоторыми реформами, инициированными в Москве. Начали давать отдачу значительные материально-технические ресурсы, вложенные в разрушенную войной Беларусь.

В Минске и других крупных городах были созданы передовые для своего времени промышленные производства. Основой для них стало оборудование, вывезенное из Германии и других стран-сателлитов. Послевоенную Беларусь прозвали «сборочным цехом Советского Союза».

В годы Второй мировой войны началась и политическая карьера Машерова. За несколько лет он проделал путь от первого секретаря Вилейского подпольного областного комитета комсомола (1943) до руководителя комсомола Беларуси (1947).

Затем Машеров относительно быстро преодолел несколько ступенек в партийном аппарате и в марте 1965 года был назначен первым секретарем ЦК Компартии Беларуси — фактическим главой административно-командной системы БССР. Занять эту высокую должность помогла протекция бывшего руководителя ЦК КПБ Кирилла Мазурова, который в марте того же года стал первым заместителем председателя Совета министров СССР.

Настоящий беларуский партизан

Машеров входил в так называемую партизанскую группу партийно-государственного аппарата БССР и стал ее олицетворением. Помимо высших должностей такие, как Машеров и Мазуров, участники партизанского движения получили многочисленные ответственные посты в партийном и государственном аппарате, в управлении экономикой, в силовых структурах.

Американский историк Майкл Урбан констатировал, что жертвы, которые, как считалось, партизаны принесли «во имя народа», и их борьба «бок о бок с народом» продвигали ряд партизанских командиров на самый верх белорусской правящей элиты. Так случилось и с Машеровым.

В первые дни войны Петр Машеров ушел добровольцем в Красную армию. Практически сразу попал в плен, из которого смог сбежать и вернуться в Россоны, небольшой районный центр на севере Беларуси, где прежде работал учителем.

Здесь начинается его путь как подпольщика и партизанского командира. Он находит соратников, многие из которых будут сопровождать его на протяжении всей жизни, но еще и успевает обзавестись семьей.

В апреле 1942 года Машеров стал командиром небольшого партизанского отряда (сначала его избрали сами бойцы, а потом утвердили в белорусском штабе партизанского движения в Москве). В августе 1944 года партизанский командир, имевший два боевых ранения, стал одним из нескольких десятков белорусских партизан, получивших высокое звание Героя Советского Союза.

Впоследствии именно при Машерове дискурс героической борьбы партизан стал частью политической идентичности БССР.

Для многих представителей среднего и старшего поколений белорусов он и сегодня остается самым популярным руководителем советской Беларуси. Сохранилось множество воспоминаний о беседах Машерова с местными жителями. Но эта сохранившаяся по сей день симпатия не помогла ему занять почетное место в официальном идеологическом пантеоне режима Лукашенко.

Петр Машеров в партизанской форме, 1944 / Фотография © Беларуского государственного архива кино-, аудио- и фотодокументов

Сын «врага народа»

Будущий партийный функционер родился в феврале 1918 года в крестьянской семье на территории нынешнего Сенненского района Витебской области.

Прапрадед Петра Машерова, согласно семейному преданию, был французом, сражался в наполеоновской армии и после ранения в 1812 году так в Сенненском уезде и остался. Принял православие, женился на крестьянке и получил фамилию «Машеро» (вероятно, от фр. ma chère — «мой дорогой»).

Во времена большого террора в декабре 1937 года его отец Мирон Машеро был арестован за «антисоветскую агитацию», приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом лагере, где скончался спустя несколько месяцев. Только в 1959 году он был посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Возможно, тем человеком, который помог Петру Машерову и его брату Павлу избежать проблем после ареста отца, был муж их старшей сестры Семен Врагов. Он работал на руководящей должности в органах НКВД в Витебске.

Также могло помочь и то, что они своевременно поменяли фамилию «Машеро» на «Машеров». Скорее всего, именно поэтому Петру Машерову удалось в 1939 году закончить учебу в Витебском педагогическом институте и начать преподавать физику в средней школе.

Участие в антифашистской борьбе дорого обошлось Машерову: в сентябре 1942 года его мать Дарья Петровна вместе с другими жителями поселка Россоны была схвачена и расстреляна нацистскими оккупантами за связь с партизанами.

Машеров хорошо знал о чудовищной практике борьбы с партизанами — мстить членам семей участников сопротивления. Но вывезти свою мать в лес он вовремя не сумел. Дочь Машерова вспоминала, что он всю жизнь винил себя в гибели матери и никогда себя не простил.

Нелюбовь Лукашенко

Наталья Машерова — дочь партийного функционера — и сама занялась политикой и была избрана «депутатом» беларуского «парламента». В 2001 году она решила баллотироваться на президентских «выборах», но уже на раннем этапе сняла свою кандидатуру, так как поняла, что в сложившихся уже тогда условиях шансов на победу у нее все равно нет.

Но широко известная нелюбовь Лукашенко к Петру Машерову была подкреплена даже этой несостоявшейся попыткой его дочери. Диктатор не скрывал свою обиду, публично заявляя, что женщина не может управлять государством.

Еще более явно негативное отношение Лукашенко к Машерову проявилось в 2005 году, когда «по просьбам ветеранов войны и труда» вторая по значимости транспортная артерия Минска была переименована из Проспекта имени Машерова в Проспект Победителей. Имя бывшего лидера БССР было, в свою очередь, присвоено другому проспекту, в который объединили три небольшие улицы.

Лукашенко явно не нравилось, когда его сравнивали с популярным в народе советским лидером. В одном из интервью в 2018 году он подчеркивал, что ни о каком сопоставлении речи быть не может, так как они в разных весовых категориях: он, Лукашенко, — первый «президент» независимой Беларуси, а Машеров — просто один из губернаторов в большой стране (в которой все решения принимались в Москве). При этом именно Лукашенко в своей первой предвыборной программе выступал за возвращение в БССР, а значит и в эпоху «губернаторов».

Кроме того, Лукашенко пытался возложить на Машерова вину за свертывание государственной поддержки белорусского языка и национальной культуры. Хотя именно по инициативе Лукашенко русский язык, например, получил в мае 1995 года статус второго государственного в независимой Беларуси.

Но вопрос об уязвимом положении белорусского языка диктатор в интервью 2015 года предложил адресовать бывшему руководителю БССР: «Все вопросы — к Машерову. Это не я, понимаете? Не я. Я получил такую страну, где на русском языке, а иногда на трасянке больше разговаривали, чем на белорусском языке».

Марка, выпущенная к 70-летию Петра Машерова в 1998 году.

Многие эксперты отмечали, что на официальном уровне практически не освещался столетний юбилей Петра Машерова в феврале 2018 года. Единственным заметным мероприятием оказалась временная экспозиция в музее Великой Отечественной войны.

Но пропагандисты режима сегодня стараются не упоминать его имени даже в сюжетах, связанных с военной историей Беларуси. На официальном сайте Лукашенко присутствуют лишь два косвенных упоминания о Петре Машерове.

Роль Москвы

Машеров пользовался большой популярностью не только среди белорусов, но и за пределами БССР. Привлекательный внешне, обладающий выразительным певучим голосом и актерскими данными, Машеров умел найти общий язык и с лидерами государств так называемого социалистического лагеря, и с обычными людьми в неофициальной обстановке. Такое общение часто не нравилось большим и маленьким советским начальникам.

Экономические показатели Беларуси в годы его пребывания во главе республики говорят сами за себя, но их нельзя назвать исключительно его заслугой. Все основные решения действительно принимались руководством Советского Союза, который определял приоритеты в развитии отраслей экономики и союзных республик. Согласно советской статистике, за период с 1940 по 1986 годы объем промышленного производства в Беларуси увеличился в 40 раз, в то время как в целом по СССР в 26 раз, в России — в 23, в Украине — в 187.

Это привело к стремительной урбанизации: если в 1950 году, например, в Минске население составляло 273,6 тысячи, в 1960-м — 538,5, в 1972 году перевалило за миллион, то к 1990 году достигло 1623,5 тысяч человек.

В начале 1960-х, когда Советский Союз начал масштабные поставки за рубеж нефти и нефтепродуктов, по территории Беларуси прошли маршруты крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов под общим названием «Дружба». По ним сырье поступало из Волго-Уральского нефтегазоносного района в Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Удобное транзитное расположение БССР на экспортных маршрутах углеводородов способствовало созданию на ее территории крупных нефтеперерабатывающих комплексов в Новополоцке (1963) и Мозыре (1975), быстрому развитию химической, добывающей и энергетической промышленности.

Послевоенный бум машиностроения позволил увеличить поставки техники в белорусское сельское хозяйство, которое ранее опиралось на малопроизводительный ручной труд.

Заметный подъем сельскохозяйственного производства превратил Беларусь в крупного экспортера продовольствия как в рамках Советского Союза, так и за его пределы. Достигнутое в этот период в промышленности и сельском хозяйстве осталось основой экономики независимой Беларуси. Эти достижения в полной мере эксплуатировались авторитарным режимом Лукашенко.

Однако — а возможно, как раз поэтому — в адрес Машерова звучит много критики. Некоторые считают его ярким представителем советской тоталитарной системы, который в большинстве случаев держался генеральной линии.

Петр Машеров публично даже не вспоминал своего незаконно репрессированного отца. Он активно защищал советскую власть и хорошо усвоил правила тоталитарного режима, по которым играл с юных лет. Скорее всего, именно это обстоятельство открыло ему двери в большую политику.

Станция «Площадь Якуба Коласа» в минском метрополитене, построенном по инициативе Петра Машерова / Фотография © Antares 610 / CC BY-SA 3.0

Но также безусловно и то, что Машеров мог влиять на качество и скорость выполнения задач, поставленных Кремлем, привносить в них логику и здравый смысл.

В первую очередь, он воспользовался этим для социально-экономического развития городов и сельской местности. Например, именно Машеров был главным инициатором появления в Минске метрополитена. Чтобы добиться этого, ему пришлось искать поддержки Леонида Брежнева.

У экономических успехов так называемого «машеровского периода» была своя цена: выходцы из сельской местности, которые в первом поколении получили городскую прописку, рассчитывали с помощью отказа от родного языка преодолеть более низкий, по распространенному мнению, статус «колхозника».

Представители белорусских национал-демократов, в том числе один из их лидеров Зенон Позняк, неоднократно называли Машерова «крупнейшим коммунистом-русификатором» и «разрушителем белорусской нации».

Оппозиционный деятель возложил на бывшего партийного секретаря ответственность за тотальную русификацию белорусской школы и образования, искусственную (вредную) мелиорацию (уничтожение природы) и начало ликвидации маленьких («неперспективных») белорусских деревень.

Остается только согласиться с тем, что Машеров не пытался противостоять политике Москвы по русификации национальных республик, в том числе Беларуси, и более того, сам считал этот процесс закономерным и необходимым шагом в создании «советского человека», «человека коммунистического будущего».

Но встречаются и более одобрительные оценки его наследия. Так, политолог Сергей Богдан, оппонируя Позняку, утверждает, что Машеров все-таки сыграл важную роль для будущей независимой Беларуси, потому что именно при нем «беларусы окончательно сформировались как единая нация с современной экономикой, системой образования, культуры и науки».

Британский историк Наталья Чернышева, в свою очередь, считает, что в «машеровский» период возникло пространство для формирования структур гражданского общества.

Наконец, деятельность многолетнего руководителя БССР можно считать примером того, что и в условиях диктатуры на высокие должности могут попасть лидеры, способные принимать в рамках своих полномочий адекватные решения, направленные на социально-экономическую модернизацию страны и повышение уровня жизни ее граждан.

С гибелью Машерова и назначением нового главы республики завершилась «партизанская эпоха» в истории белорусской номенклатуры, и началось время так называемой «минской индустриальной группы», которая руководила Беларусью до распада СССР и в первые годы ее государственной независимости.

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