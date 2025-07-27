Разгром под Кондратовкой: россиян охватила паника 1 27.07.2025, 15:19

2,004

Успех ВСУ в Сумской области вызвал мощный резонанс.

В Сумской области российская армия понесла одно из самых болезненных поражений за последнее время. Прорыв украинских сил в Кондратовке закончился полной ликвидацией вражеской группировки, пишет «Диалог.UA».

Российские военкоры признали, что армия РФ потерпела сокрушительное поражение под Кондратовкой в Сумской области. Счет убитых и раненых идет на десятки, а само село, по данным сразу нескольких прокремлевских источников, окончательно перешло под контроль украинских сил.

Прорваться к окруженным подразделениям россияне не смогли, техника выгорела, артиллерия подавлена ударами HIMARS, а остатки личного состава разбежались под натиском дронов FPV и штурмовых групп ВСУ.

Паника в российских телеграмах

На этом фоне российские военные Z-блогеры впали в привычную истерику: одни винят генералов в предательстве, другие грозят расправой «по законам военного времени».

В телеграм-каналах пишут, что бойцы 30-й мотострелковой бригады армии РФ были буквально оставлены умирать без подмоги.

ВСУ идут дальше: уже штурмуется Алексеевка

Ситуация осложняется тем, что ВСУ после захвата Кондратовки перешли к активным штурмам Алексеевки, а резервов у российской стороны, по их же признанию, попросту нет.

На карте DeepState видно, что украинские силы уже тесно подступили к ряду населенных пунктов, сжимая кольцо. Буферная зона, которой Путин хвастался весной, оказалась дымящимся провалом.

Вместо «санитарного кордона» дыры в обороне и десятки трупов. Российские источники вынужденно признают провал: фронт в этом районе сыпется, слаженности нет, а мораль - на дне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com