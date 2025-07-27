Разгром под Кондратовкой: россиян охватила паника

Разгром под Кондратовкой: россиян охватила паника1
- 27.07.2025, 15:19
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Успех ВСУ в Сумской области вызвал мощный резонанс.
В Сумской области российская армия понесла одно из самых болезненных поражений за последнее время. Прорыв украинских сил в Кондратовке закончился полной ликвидацией вражеской группировки, пишет «Диалог.UA».
Российские военкоры признали, что армия РФ потерпела сокрушительное поражение под Кондратовкой в Сумской области. Счет убитых и раненых идет на десятки, а само село, по данным сразу нескольких прокремлевских источников, окончательно перешло под контроль украинских сил.
Прорваться к окруженным подразделениям россияне не смогли, техника выгорела, артиллерия подавлена ударами HIMARS, а остатки личного состава разбежались под натиском дронов FPV и штурмовых групп ВСУ.
Паника в российских телеграмах
На этом фоне российские военные Z-блогеры впали в привычную истерику: одни винят генералов в предательстве, другие грозят расправой «по законам военного времени».
В телеграм-каналах пишут, что бойцы 30-й мотострелковой бригады армии РФ были буквально оставлены умирать без подмоги.
ВСУ идут дальше: уже штурмуется Алексеевка
Ситуация осложняется тем, что ВСУ после захвата Кондратовки перешли к активным штурмам Алексеевки, а резервов у российской стороны, по их же признанию, попросту нет.
На карте DeepState видно, что украинские силы уже тесно подступили к ряду населенных пунктов, сжимая кольцо. Буферная зона, которой Путин хвастался весной, оказалась дымящимся провалом.
Вместо «санитарного кордона» дыры в обороне и десятки трупов. Российские источники вынужденно признают провал: фронт в этом районе сыпется, слаженности нет, а мораль - на дне.