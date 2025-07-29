В Могилеве планируют восстановить Свято-Троицкую церковь 29.07.2025, 18:54

Она сохранилась на рисунках известного художника Наполеона Орды.

В это воскресенье к месту бывшего храма был совершен крестный ход и заложена капсула с грамотой, которая подписана архиепископом Могилевским и Мстиславским Сафронием и председателем Могилевского горисполкома Сергеем Чертковым. Сафроний провел молебен Пресвятой Троице в честь возрождения святыни, пишет «Звязда».

Свято-Троицкая церковь на картине Наполеона Орды. 1877 год

Этот храм был заложен в 1792 году по благословению архиепископа Могилевского Георгия Конисского. Есть предположение, что культовое здание было освящено в присутствии российского императора Александра I в 1810 году.

Во время Второй мировой войны церковь получила повреждения, а в 1950-е годы при строительстве моста через Днепр была окончательно разрушена.

В 2016 году найденные элементы фундамента храма были музеефицированы и включены в туристический маршрут.

«Это один из узнаваемых символов Могилева, — говорит местный краевед Александр Белохвостов. — Он сохранился на рисунках известного художника Наполеона Орды, а также на популярных у туристов открытках, сделанных с эффектом гравюры. Есть информация, что архив церковно-приходских книг Троицкой церкви, который находится в Национальном архиве Республики Беларусь, — самый большой по сравнению с другими церквями Могилева».

По словам Александра Белохвостова, эскизный проект восстановления церкви уже есть, нашли якобы и спонсоров, которые хотят в этом участвовать.

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