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Дмитрия Лукашенко не было с отцом и братьями на праздновании 3 июля

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  • 3.07.2025, 13:15
Дмитрия Лукашенко не было с отцом и братьями на праздновании 3 июля
Дмитрий Лукашенко

Ранее такого никогда не бывало.

Лукашенко возложил венки на Кургане Славы под Минском. На центральном мероприятии торжеств по случаю 3 июля многие обратили внимание на отсутствии в окружении Лукашенко его среднего сына Дмитрия.

Во время торжественной речи рядом с Александром Лукашенко находились его старший и младший сыновья – Виктор и Николай.

А вот Дмитрий Лукашенко, если судить по трансляции и фотографиям, отсутствовал, по крайней мере, на главных кадрах. Ранее такого никогда не бывало.

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