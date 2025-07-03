Дмитрия Лукашенко не было с отцом и братьями на праздновании 3 июля 1 3.07.2025, 13:15

Дмитрий Лукашенко

Ранее такого никогда не бывало.

Лукашенко возложил венки на Кургане Славы под Минском. На центральном мероприятии торжеств по случаю 3 июля многие обратили внимание на отсутствии в окружении Лукашенко его среднего сына Дмитрия.

Во время торжественной речи рядом с Александром Лукашенко находились его старший и младший сыновья – Виктор и Николай.

А вот Дмитрий Лукашенко, если судить по трансляции и фотографиям, отсутствовал, по крайней мере, на главных кадрах. Ранее такого никогда не бывало.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com