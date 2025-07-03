Дмитрия Лукашенко не было с отцом и братьями на праздновании 3 июля

Дмитрия Лукашенко не было с отцом и братьями на праздновании 3 июля1
- 3.07.2025, 13:15
Ранее такого никогда не бывало.
Лукашенко возложил венки на Кургане Славы под Минском. На центральном мероприятии торжеств по случаю 3 июля многие обратили внимание на отсутствии в окружении Лукашенко его среднего сына Дмитрия.
Во время торжественной речи рядом с Александром Лукашенко находились его старший и младший сыновья – Виктор и Николай.
А вот Дмитрий Лукашенко, если судить по трансляции и фотографиям, отсутствовал, по крайней мере, на главных кадрах. Ранее такого никогда не бывало.