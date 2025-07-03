Ferrari представила купе Amalfi 3.07.2025, 22:57

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Ferrari представила двухместное купе Amalfi, которое официально заменит модель Roma, выпускавшуюся с 2019 по 2024 год.

Под капотом новинки модернизированный 3,9-литровый V8 с двумя турбинами. Мощность выросла до 640 л.с., а крутящий момент — до 760 Нм. Это позволяет купе массой 1470 кг разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 320 км/ч. Двигатель оснастили новыми турбокомпрессорами, сенсорами, блоком управления и распределительными валами. Под него адаптировали 8-ступенчатую коробку с двойным сцеплением, а глушитель оптимизировали под новые стандарты шума.

Снаружи Amalfi выделяется новой решёткой радиатора с большим нижним воздухозаборником, более компактными фарами, изменёнными задними фонарями и 20-дюймовыми колёсами с шинами Bridgestone или Pirelli.

Интерьер претерпел полный редизайн: центральная консоль стала более открытой, добавлены новые дисплеи на 15,6 дюймов, 10,25 дюймов и 8,8 дюймов, а руль теперь с физическими кнопками.

В списке опций — вентиляция, массаж сидений в трёх размерах и премиальная акустика Burmester. Новая тормозная система brake-by-wire дополняется контроллером ABS Evo, а электронные ассистенты включают адаптивный круиз-контроль, камеры 360°, распознавание знаков и мониторинг «слепых зон».

Начало продаж Ferrari Amalfi запланировано на 2026 год, базовая цена составит около €260 тысяч. Кабриолет Amalfi Spider, вероятно, дебютирует позже.

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