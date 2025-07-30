«Есть два способа заставить Кремль прекратить войну» 1 30.07.2025, 9:25

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Трамп имеет более серьезные рычаги влияния, чем экономические санкции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен существенно сократить срок, отведенный кремлевскому диктатору Владимиру Путину на достижение мирного соглашения с Украиной. 50 дней превратились в 10-12 и ориентировочно истекают 8-9 августа. Как на новый, более жесткий ультиматум Белого дома отреагирует Путин? Вероятно, как и в прошлый раз, никак. Но на самом деле, Трамп имеет более серьезные рычаги влияния на Путина, чем экономические санкции.

Он мог бы договориться с Китаем, чтобы тот прекратил поддерживать Россию. Если это произойдет, Кремль также лишится и поддержки со стороны КНДР. Соответственно, вести агрессивную войну России будет крайне сложно. Кроме того, вполне возможна реализация сценария по смене власти в России. Разумеется, эта задача крайне сложна и требует длительной подготовки. Но она решаема объединенными усилиями США, Европы, Украины и российской оппозиции.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Первый вопрос – о том, что произойдет после того, как пройдут 10-12 дней, о которых сказал Трамп. Речь идет ориентировочно о 8-9 августа. Считаете ли вы, что это действительно серьезно повлияет на позицию Путина, в частности, на его риторику и на действия в целом? По вашему мнению, насколько большое влияние этот новый ультиматум может оказать на Путина?

– На мой взгляд, вряд ли это окажет какое-то влияние на Путина. Потому что мы слышали, когда Трамп провозгласил свой ультиматум про 50 дней, ничего не произошло. Мне бы хотелось, конечно, чтобы были какие-то действия. Мне кажется, можно было бы вообще не сокращать срок до 10-15 дней, а уже вводить все соответствующие санкции.

– Обратите внимание, что пока что речь идет только и сугубо об экономических санкциях, в частности, о стопроцентных вторичных тарифах, об усилении ограничений для третьих стран и так далее. Но мы уже видим, что, похоже, эти угрозы экономических санкций не слишком работают. По вашему мнению, какие ультиматумы Вашингтона сработали бы лучше?

– Помнится, Трамп говорил о том, что в свое время он говорил Путину, что если тот нападет на Украину, то он ударит по Москве. Наверное, тогда этот ультиматум сработал бы. Насколько сейчас могут сработать такого рода ультиматумы? Тоже возможно, потому что сказать Путину, что у Соединенных Штатов есть оружие, есть знание о том, где находится диктатор РФ в тот или иной момент, это уже достаточное предостережение.

Давайте обратим внимание, что в прошлое воскресенье (27 июля. – Ред.) в Петербурге был отменен военно-морской парад, и совершенно очевидно, почему. Потому что даже после отмены шла атака дронов, по крайней мере, на Ленинградскую область. Даже первое предупреждение в Петербурге СМС-оповещением о том, что идет атака дронов, была как раз в это воскресенье. Путин что-то там изображал, по городу ездил, но на парад привозить его испугались.

Конечно, Путин больше всего боится за свою жизнь, и мне кажется, от таких вещей он бы вполне мог испугаться.

– То есть он больше всего боится уничтожения, физической ликвидации?

– Абсолютно верно.

– Ольга, и все же деньги играют немаловажную роль в этой войне, которую сегодня Путин ведет против Украины.

– Деньги нужны, чтобы производить все это оружие, которое лезет на головы украинцам.

– Может быть, если Трамп введет эти санкции, о которых он говорил, это действительно существенно снизит возможности российской оккупационной армии. По вашему мнению, действительно ли это может оказать сугубо реальное влияние на то, что сегодня происходит на поле боя?

– Безусловно, какое-то влияние это точно окажет. Но есть еще один момент, который может сделать Трамп – если он договорится с Китаем, что Китай перестанет поддерживать Россию, то тогда Путину придется каким-то образом завершать войну, потому что без поддержки Китая и Северной Кореи он воевать не сможет.

– Вы не раз в своих интервью говорили о том, что видите единственный действительно реальный способ окончания войны – это смена режима в Российской Федерации. Считаете ли вы, что эту задачу, например, мог бы поставить перед собой Вашингтон, выполнить ее и избавить мир от этой чумы?

– Безусловно, мог бы. Другое дело, что для этого нужна очень серьезная работа. И простая, условно говоря, ликвидация диктатора, конечно же, многое изменит, но если действительно менять еще и режим, то нужно как следует разбираться в процессах, которые происходят в России.

Из недавнего интервью Макфола Дудю мы поняли, что даже человек, который позиционировал себя как специалист по России, мало что в России понимает.

Поэтому, безусловно, Соединенные Штаты могли бы ликвидировать диктатора, и это действительно бы серьезно изменило ситуацию. Я думаю, что это точно привело бы к окончанию войны. Но если мы хотим говорить о долгосрочной безопасности, в России нужно менять не только диктатора, но и режим. А это совместная работа Запада, Украины и российской оппозиции, какой бы смешной она многим ни казалась.

– Как вы в принципе рассматриваете такую перспективу? Оптимистично, пессимистично или реалистично? Скажем, считаете ли вы, что на протяжении ближайших пяти лет это возможно осуществить?

– Ну, конечно же, оптимистично. Потому что мне хочется дожить до таких изменений.

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