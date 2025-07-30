В Германии нашли поселение бронзового века 30.07.2025, 15:04

иллюстративное фото

Во время строительства стадиона.

Археологи обнаружили большое поселение позднего бронзового века в Вольмирштедте (Саксония-Анхальт), где должны построить новый стадион, пишет New Voice.

В немецком городе Вольмирштедт, на западе Саксонии-Анхальт, археологи обнаружили впечатляющее поселение позднего бронзового века, возраст которого превышает 3000 лет. Находка произошла во время подготовительных работ к строительству нового многофункционального стадиона, который станет крупнейшей инвестицией города с 1990 года.

Исследование охватывает площадь 2,1 гектара. Здесь археологи уже задокументировали 322 объекта и нашли более 1000 артефактов — от керамики и бронзовых орудий до архитектурных элементов. Поселение расположено вблизи реки Огра, в стратегическом месте между скандинавским культурным кругом и лужицкой культурой.

Среди находок — обгоревшие глиняные печи, плетеные ямы для хранения продуктов, жилые и хозяйственные постройки. Одна из печей содержала панцирь болотной черепахи — возможно, ее использовали в ритуальных целях. Особенно выделяется ткацкая мастерская площадью около 13 м² с глиняными грузилами — доказательство важной роли текстиля в быту тогдашних жителей.

Также найдены тысячи фрагментов керамики, свидетельствующие как о бытовом, так и о церемониальном использовании посуды. Остатки крупного рогатого скота, свиней, овец и коз проливают свет на питание общины.

Неожиданной оказалась находка человеческого погребения — взрослого мужчины, похороненного на корточках с повернутой головой. Это нетипично для кремационной культуры того времени и может свидетельствовать об особых ритуалах или социальных различиях.

Раскопки продлятся до октября 2025 года. Стадион за 10,5 млн евро должны построить до сентября 2027 года.

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