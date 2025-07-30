В какие страны для белорусов самые дорогие туристические визы?
- 30.07.2025, 22:30
Лидер неожиданный.
Белорусам, которые планируют путешествия, стоит знать, что стоимость получения туристической визы в разные страны может существенно различаться. При этом некоторые государства выставляют очень высокие сборы, а иногда виза может обойтись дороже, чем билет туда. Телеграм-канал для путешественников «Собирай рюкзак» составил рейтинг из десяти стран, в которых получение туристической визы для белорусов обходится наиболее дорого.
На десятом месте оказалась Австралия — чтобы поехать в эту далекую страну, нужно заплатить за визу 131 доллар США.
Дальше идет Канада — общая стоимость визы для белорусов составляет 135 долларов. Эта сумма включает как сам визовый сбор (73 доллара), так и оплату за биометрические данные (62 доллара), которые являются обязательными для белорусских граждан.
На седьмом и восьмом местах — африканские страны Чад и Лесото. В обеих странах виза стоит по 150 долларов.
Великобритания занимает шестое место со стоимостью визы около 171 доллара. Это одна из самых популярных стран в европейском туризме, но доступ к ней непростой и недешевый.
Пятое место у африканского Камеруна — здесь виза обойдется уже в 180 долларов.
А вот Соединенные Штаты Америки заняли четвертую позицию со стоимостью визы 185 долларов. При этом с октября 2025 года запланировано увеличение визовых сборов — возможно, более чем на 250 долларов.
Третье место в рейтинге заняла небольшая азиатская страна Бутан. С одной стороны, сама виза там стоит всего 40 долларов, но все не так просто: каждый турист должен еще дополнительно заплатить налог на устойчивое развитие (Sustainable Development Fee) — 100 долларов в день на взрослого и 50 — на ребенка. В результате поездка на всего две ночи может обойтись минимум в 240 долларов только за разрешение на въезд.
На втором месте — Новая Зеландия. Стоимость туристической визы туда составляет примерно 264 доллара, что делает ее одной из самых дорогих для белорусов.
Но безусловный «чемпион» — Демократическая Республика Конго. Здесь белорусу придется заплатить целых 300 долларов за визу. Это самая высокая сумма в списке и показатель того, что некоторые туристические направления требуют серьезных финансовых затрат еще до начала путешествия.
Таким образом, перед тем как выбирать страну для отдыха, стоит иногда учитывать не только цену билетов и проживания, но и то, сколько будет стоить право туда въехать.