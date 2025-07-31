Индийские НПЗ остановили закупки российской нефти 31.07.2025, 14:55

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Это произошло после угроз Трампа.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии остановили импорт российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил второй крупнейшей экономике Азии 100-процентными пошлинами за сотрудничество с Россией, сообщает The Moscow Times.

Остановка закупок состоялась на этой неделе, сообщили Reuters четыре источника в отрасли. По их словам, от баррелей из РФ отказалась в том числе Indian Oil Corp — крупнейшая нефтяная компания страны, управляющая 10 из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 60 млн тонн в год.

Кроме того, импорт приостановили Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, сообщили источники. Индийские НПЗ, по словам собеседников Reuters, ищут замену российским баррелям на спот-рынке и стали закупать нефть у ближневосточных стран ОПЕК и в Западной Африке.

Крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, впрочем, являются частные НПЗ Reliance Industries и Nayara Energy, долю в которой имеет «Роснефть». Последняя попала под 18-й пакет европейских санкций и начала испытывать сложности с продажей своих нефтепродуктов.

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