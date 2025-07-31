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Индийские НПЗ остановили закупки российской нефти

  • 31.07.2025, 14:55
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Индийские НПЗ остановили закупки российской нефти

Это произошло после угроз Трампа.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии остановили импорт российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил второй крупнейшей экономике Азии 100-процентными пошлинами за сотрудничество с Россией, сообщает The Moscow Times.

Остановка закупок состоялась на этой неделе, сообщили Reuters четыре источника в отрасли. По их словам, от баррелей из РФ отказалась в том числе Indian Oil Corp — крупнейшая нефтяная компания страны, управляющая 10 из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 60 млн тонн в год.

Кроме того, импорт приостановили Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, сообщили источники. Индийские НПЗ, по словам собеседников Reuters, ищут замену российским баррелям на спот-рынке и стали закупать нефть у ближневосточных стран ОПЕК и в Западной Африке.

Крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, впрочем, являются частные НПЗ Reliance Industries и Nayara Energy, долю в которой имеет «Роснефть». Последняя попала под 18-й пакет европейских санкций и начала испытывать сложности с продажей своих нефтепродуктов.

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