Дроны поразили несколько военных аэродромов в РФ 1 5.07.2025, 8:05

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Спутники NASA зафиксировали пожары.

В России пожаловались на новые атаки дронов в ряде регионов. Взрывы ночью и утром 5 июля раздавались, в частности, в районах военных аэродромов «Энгельс» и «Борисоглебск».

Также мощный пожар после атаки вспыхнул в промзоне в городе Чебоксары» (Чувашия). Кадры с беспилотниками, взрывами и их последствиями россияне выкладывали в сеть, пишет «Обозреватель».

Так, среди целей, которые выбрали неизвестные добрые дроны на территории РФ на этот раз, был военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Взрывы там прогремели утром. Очевидцы рассказывали о работе ПВО и РЭБ, жители города также жаловались на отсутствие мобильной связи.

При этом местные власти заявили, что «в результате атаки БпЛА есть разрушения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы». Упоминаний об аэродроме, с которого взлетает для ударов по Украине вражеская авиация, в сообщениях не было.

Еще один аэродром, последствия атаки на который видны уже даже из космоса, расположен в Воронежской области РФ – в Борисоглебске. Несколько дней назад там был атакован Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова, ликвидированы двое российских военнослужащих. Власти региона скрыли и атаку на авиацентр, и гибель оккупантов.

Сейчас же в Борисоглебске снова выдалась «движуха». Местные фиксировали на видео пролеты дронов и взрывы, а также огненное зарево в районе аэродрома после атаки.

Пожары там зафиксировали и спутники NASA.

В главном городе Чувашии, Чебоксарах, местные жители также наблюдали в небе дроны и зафиксировали, как они попадают в неизвестную пока цель в промзоне. Ее очевидцы на кадрах в сети обозначают как «завод». При этом некоторые видео сняты с территории производителя котлов для отопления «Вутерм», судя по ним, прилет произошел или на предприятии, или непосредственно рядом с ним.

Что именно было поражено – пока неизвестно. Однако российское независимое издание ASTRA отмечает, что полиция после атаки перекрыла въезд на территорию АО «ВНИИР-Прогресс». Это предприятие производит для российской армии антенны «Комета», которые защищают дроны ВС РФ от украинских РЭБ.

«Новые кадры жителей Чебоксар свидетельствуют, что силовики перекрыли въезд в ТЦ «МВТ Центр» на проспекте Яковлева. С другой стороны ТЦ располагается «ВНИИР-Прогресс». При этом предприятие находится примерно в 4 километрах от завода Vutherm, в районе которого возник пожар после атаки БПЛА, свидетельствует анализ ASTRA. Причина перекрытия территории «ВНИИР-Прогресс» и ТЦ «МВТ Центр» на данный момент неизвестна», – уточнили в ASTRA.

Предыдущая атака на это предприятие состоялась 9 июня, после нее оно приостанавливало работу.

Впоследствии глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку на «ВНИИР-Прогресс», по его словам, производство не работает после прошлой атаки в июне этого года. Также он подтвердил атаку на здание на Лапсарском проезде.

«Сегодня утром в Чувашии зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших. Один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Николаев.

После прилета на месте попадания вспыхнул пожар. Густой черный дым от него был заметен издалека.

В Чебоксарах местные также жаловались на перебои в работе мобильной связи.

Также об атаке дронов заявляли в Ленинградской области. Из-за нее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали более 50 рейсов. План «Ковер» там объявили в конце прошлых суток.

«Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково с 23:15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. На период ожидания предоставляются вода и питание», — заявили в пресс-службе «Пулково».

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