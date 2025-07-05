ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ
- 5.07.2025, 9:59
Украинский Генштаб раскрыл детали атаки на «Борисоглебск».
Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 5 июля, поразили аэродром «Борисоглебск» в стране-агрессоре России.
Удар по аэродрому подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому «Борисоглебск», что в Воронежской области. Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ», - говорится в сообщении Генштаба.
В результате удара был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.
В Генштабе отметили, что результаты поражения уточняются.
«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.
Напомним, в РФ прогремели взрывы - вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах. В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны «Комета», которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.