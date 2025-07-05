ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ 5.07.2025, 9:59

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Украинский Генштаб раскрыл детали атаки на «Борисоглебск».

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 5 июля, поразили аэродром «Борисоглебск» в стране-агрессоре России.

Удар по аэродрому подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому «Борисоглебск», что в Воронежской области. Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ», - говорится в сообщении Генштаба.

В результате удара был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

В Генштабе отметили, что результаты поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, в РФ прогремели взрывы - вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах. В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны «Комета», которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.

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