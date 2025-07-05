В Дрогичине продавец магазина провела мимо кассы почти 130 тысяч рублей 5.07.2025, 13:50

иллюстративное фото

Наличность присваивала, тратя на личные нужды.

Сотрудники милиции выявили факт систематического присвоения денежных средств в одном из магазинов Дрогичина, сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что 46-летняя жительница райцентра, работая продавцом, на протяжении нескольких лет при реализации товара проводила мимо кассы деньги, переданные покупателями. Наличность присваивала, тратя на личные нужды.

Причиненный ущерб составил почти 130 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за присвоение либо растрату в особо крупном размере. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

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