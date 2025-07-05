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Названы самые надежные недорогие автомобили 2025 года

  • 5.07.2025, 13:54
Названы самые надежные недорогие автомобили 2025 года

Владельцы очень довольны такими машинами.

Исследователи авторынка и потребительского опыта в рамках свежего опроса нашли самые надежные машины 2025 года. Среди лидеров много производителей недорогих автомобилей. Владельцы очень довольны такими машинами.

Специалисты J.D. Power представили рейтинг надежности автомобилей в 2025 году. Исследовали новые машины. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.

Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 166 поломок на 100 авто, а внизу – с 269. При этом средний показатель на индустрию составил 192/100.

Самые надежные автомобили 2025 года:

Lexus (166);

Nissan (169);

Hyundai (173);

Jaguar (175);

Chevrolet (178);

Honda (179);

Dodge (180);

Kia (181);

Buick (183);

Genesis (183).

Ближе к вершине списка оказались производители недорогих автомобилей, которые доминируют в десятке лучших. Худшим производителем оказалась Audi с показателем 269.

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