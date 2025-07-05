Названы самые надежные недорогие автомобили 2025 года
- 5.07.2025, 13:54
Владельцы очень довольны такими машинами.
Исследователи авторынка и потребительского опыта в рамках свежего опроса нашли самые надежные машины 2025 года. Среди лидеров много производителей недорогих автомобилей. Владельцы очень довольны такими машинами.
Специалисты J.D. Power представили рейтинг надежности автомобилей в 2025 году. Исследовали новые машины. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.
Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 166 поломок на 100 авто, а внизу – с 269. При этом средний показатель на индустрию составил 192/100.
Самые надежные автомобили 2025 года:
Lexus (166);
Nissan (169);
Hyundai (173);
Jaguar (175);
Chevrolet (178);
Honda (179);
Dodge (180);
Kia (181);
Buick (183);
Genesis (183).
Ближе к вершине списка оказались производители недорогих автомобилей, которые доминируют в десятке лучших. Худшим производителем оказалась Audi с показателем 269.