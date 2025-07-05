Ученые раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса 8 5.07.2025, 21:11

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Одно из чудес света строили не рабы.

Археологи установили, что египетские пирамиды построили квалифицированные рабочие. Об этом сообщил экс-министр древностей Египта Захи Хавасс.

По словам египтолога, его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, которые оставили рабочие XIII века до нашей эры.

Кроме того, ученые исследовали захоронения к югу от пирамиды. Они оказались местом упокоения строителей — со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф. В частности, «смотрящий за стороной пирамиды» и «ремесленник».

Хавасс объяснил: открытия подтверждают, что строители не были рабами.

«Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид», — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что рабочие трудились в бригадах. При этом одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали непрерывно, а выходной у них был раз в 10 дней.

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