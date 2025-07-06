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Келлог прокомментировал разговор Трампа с Зеленским

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  • 6.07.2025, 15:47
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Келлог прокомментировал разговор Трампа с Зеленским

Украинский президент назвал эту беседу «лучшей».

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, как прошел телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Известно, что ранее украинский лидер назвал разговор, который состоялся 4 июля, «лучшим за это все время».

В то же время Келлог написал на своей странице в соцсети X:

«Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию».

Кроме того, спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского после его соболезнований по поводу ужасной гибели людей во время наводнения в Техасе.

«Оба президента признают боль потери молодых людей как в мирное, так и в военное время. Сочувствие является ключевой частью лидерства», - заверил Келлог.

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