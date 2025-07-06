Келлог прокомментировал разговор Трампа с Зеленским 4 6.07.2025, 15:47

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Украинский президент назвал эту беседу «лучшей».

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, как прошел телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Известно, что ранее украинский лидер назвал разговор, который состоялся 4 июля, «лучшим за это все время».

В то же время Келлог написал на своей странице в соцсети X:

«Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию».

Кроме того, спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского после его соболезнований по поводу ужасной гибели людей во время наводнения в Техасе.

«Оба президента признают боль потери молодых людей как в мирное, так и в военное время. Сочувствие является ключевой частью лидерства», - заверил Келлог.

Good. This is classic DJT @POTUS. Always willing to engage. Thanks also to President Zelensky @ZelenskyyUa for his condolence message on the horrific loss of life in the floods in Texas, especially the young Both Presidents recognize the pain of the loss of the young in peace… https://t.co/P8eBFX48MT — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 5, 2025

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