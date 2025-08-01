В Киеве завершили спасательную операцию 10 1.08.2025, 11:38

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Зеленский озвучил количество погибших.

В результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля погиб 31 человек, среди которых пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил ему, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки.

В то же время поисково-спасательная операция завершена. Кроме десятков погибших, известно и о 159 раненых, среди которых 16 детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Снова такой подлый удар России показывает, что необходимо дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят происходящее и осуждают Россию», - добавил президент Украины.

Зеленский также сообщил, что только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 «шахедов», почти 260 ракет разных типов, из них 128 – это баллистика.

«Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине», - подытожил глава государства.

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