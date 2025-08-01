81 год назад вспыхнуло Варшавское восстание 1.08.2025, 14:58

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63 дня повстанцы сражались против многократно превосходящих сил врага.

1 августа 1944 года в 17:00 в Варшаве началось восстание против немецких оккупантов. Приказ о его начале отдал главнокомандующий Армии Крайовой генерал Тадеуш «Бур» Коморовский. Около 40–50 тысяч бойцов подполья поднялись на вооруженную борьбу, целью которой было восстановление полной независимости Польши — без нацистской оккупации и советского влияния. Восстание стало символом мужества, но привело к огромным жертвам и почти полному разрушению столицы, передает «Польское радио».

С самого начала повстанцы столкнулись с серьезной нехваткой оружия. Один из участников событий, Витольд Гембич по прозвищу «Саган», вспоминал, что в день восстания ему было 15 лет, и несмотря на подготовку, вооружение оставалось минимальным. По его словам, накануне среди немецких войск ощущалась тревога, но в день начала боев они уже были готовы.

Руководство Армии Крайовой надеялось на поддержку со стороны наступавшей Красной армии, однако попытки установить контакт в сентябре не увенчались успехом — польские радиограммы остались без ответа.

Восстание продолжалось 63 дня и сопровождалось тяжелыми потерями. Погибли около 18 тысяч повстанцев, 25 тысяч получили ранения. Гражданское население Варшавы понесло особенно тяжелые утраты — около 180 тысяч человек были убиты.

После подавления восстания примерно полмиллиона жителей города были депортированы, а сама Варшава подверглась систематическому разрушению — немецкие отряды взрывали здания и уничтожали инфраструктуру до самого прихода советских войск в январе 1945 года. Более 15 тысяч повстанцев попали в плен, среди них — около двух тысяч женщин.

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