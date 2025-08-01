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Ученые раскрыли происхождение неизвестного вещества

  • 1.08.2025, 15:32
  • 1,082
Ученые раскрыли происхождение неизвестного вещества

Это прорыв в изучении древних артефактов.

Ученые исследовали бронзовые кувшины, найденные в 1954 году в подземной камере в Пестуме, некогда процветающей греческой колонии вблизи современного Неаполя. Сосуды содержали липкие остатки, которые в течение десятилетий не поддавались классификации, пишет Arkeonews.

Недавнее исследование Луцианы да Коста Карвалью и Джеймса Маккаллаха из Оксфордского университета подтвердило, что это вещество химически соответствует меду.

- Мы нашли молекулярные доказательства, которые убедительно подтверждают первоначальную гипотезу — эти сосуды когда-то содержали настоящий мед, — сказала Карвалью.

Используя комбинацию масс-спектрометрии, инфракрасной спектроскопии и протеомных инструментов, команда идентифицировала биомаркеры, связанные конкретно с западной медоносной пчелой(Apis mellifera), такие как гексозные сахара и белки маточного молочка.

Анализ также обнаружил следы соединений, типичных для старых сахаридов, а также металлоорганические следы, образованные взаимодействием между молекулами бронзы и сахара. Сравнение с образцами старого меда и пчелиного воска из Италии и Греции подтвердило совпадение.

Эти результаты свидетельствуют о том, что мед был помещен в святилище не для кулинарного использования, а как часть ритуальной деятельности, вероятно связанной со смертью или божественным присутствием — особенно учитывая скрытое расположение святилища и наличие пустого церемониального ложа.

Мед имел глубокое символическое значение в древних культурах. В греческой традиции он символизировал чистоту, бессмертие и пищу богов — считалось, что именно он поддерживал жизнь самого Зевса в младенчестве. Его размещение в запечатанной подземной камере указывает на намеренное принесение в жертву богам или умершим.

Старые анализы прошлых десятилетий не имели достаточной чувствительности, чтобы выявить конкретные молекулярные следы, присутствующие здесь. Использование методов термического разделения, передовой хроматографии и секвенирования белков теперь установило новый стандарт для идентификации органических остатков в археологическом контексте.

Эти находки открывают возможность для повторного исследования подобных артефактов из музейных коллекций, которые ранее считались слишком поврежденными для анализа.

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