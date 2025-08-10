ISW: Кремль «вспомнил» о претензиях на Аляску перед встречей Трампа с Путиным 10.08.2025, 9:44

2,844

Российские чиновники отмечают «исторические связи».

Кремль накануне встречи президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным вспомнил о претензиях на Аляску. Российские чиновники отмечают «исторические связи».

Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).

При этом в Кремле напомнили об исторических претензиях России на этот регион, который они называют «американцем российского происхождения».

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски как места переговоров близостью двух стран через Берингов пролив и общими экономическими интересами в Арктике.

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев также акцентировал на «исторических связях» Аляски с Русской православной церковью и ее военном и экономическом присутствии на этой территории.

Ранее в России неоднократно звучали заявления о необходимости возвращения Аляски Соединенными Штатами.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в январе 2024 года заявил, что Россия может ожидать «в любой день» возвращения Аляски в ответ на американские предостережения.

Известные российские пропагандисты, среди которых Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, также неоднократно поднимали этот вопрос в эфирах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2022 году заявлял, что Россия выдвинет претензии на Аляску, если США заморозят российские активы за рубежом.

