10 августа 2025, воскресенье, 15:26
NYT: Самый давний соратник Путина выступил против войны

  10.08.2025
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак предупредил, что это приведёт к катастрофе.

Среди российской властной элиты назревает недовольство жестокой войной против Украины и в целом тоталитарным полицейским режимом, сложившимся в России. Одним из немногих, кто открыто выступает против войны (хотя и не публично), является один из древнейших соратников Путина Дмитрий Козак. Об этом пишет The New York Times.

Козак родился в советской Украине, служил в советских спецподразделениях и работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Когда Путин стал премьер-министром России в 1999 году, он назначил Козака руководителем своего аппарата. В последующие годы Козак оставался едва ли не ближайшим соратником Путина, руководя его главными проектами - от подготовки Сочинской олимпиады 2014 года до интеграции в российскую систему оккупированного Крыма.

Как отмечает NYT, в течение десятилетий Козак был верным помощником Путина при выполнении «некоторых самых деликатных задач». Однако, как рассказали изданию три человека, близкие к Кремлю, а также двое осведомленных представителей Запада, сегодня Дмитрий Козак почти ни за что не отвечает, а почти все его полномочия перешли к Сергею Кириенко.

«Говорят, что Козак разочаровал Путина, потому что Козак четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой», - пишет NYT.

По данным источников, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Козак советовал российскому диктатору не делать этого. По словам инсайдеров, он якобы предупреждал Путина об ужасных последствиях полномасштабного вторжения, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.

