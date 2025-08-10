NYT: Самый давний соратник Путина выступил против войны

NYT: Самый давний соратник Путина выступил против войны2
Дмитрий Козак предупредил, что это приведёт к катастрофе.
Среди российской властной элиты назревает недовольство жестокой войной против Украины и в целом тоталитарным полицейским режимом, сложившимся в России. Одним из немногих, кто открыто выступает против войны (хотя и не публично), является один из древнейших соратников Путина Дмитрий Козак. Об этом пишет The New York Times.
Козак родился в советской Украине, служил в советских спецподразделениях и работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Когда Путин стал премьер-министром России в 1999 году, он назначил Козака руководителем своего аппарата. В последующие годы Козак оставался едва ли не ближайшим соратником Путина, руководя его главными проектами - от подготовки Сочинской олимпиады 2014 года до интеграции в российскую систему оккупированного Крыма.
Как отмечает NYT, в течение десятилетий Козак был верным помощником Путина при выполнении «некоторых самых деликатных задач». Однако, как рассказали изданию три человека, близкие к Кремлю, а также двое осведомленных представителей Запада, сегодня Дмитрий Козак почти ни за что не отвечает, а почти все его полномочия перешли к Сергею Кириенко.
«Говорят, что Козак разочаровал Путина, потому что Козак четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой», - пишет NYT.
По данным источников, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Козак советовал российскому диктатору не делать этого. По словам инсайдеров, он якобы предупреждал Путина об ужасных последствиях полномасштабного вторжения, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.