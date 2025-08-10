Историки исследуют древнейшее кладбище в Беларуси 1 10.08.2025, 16:22

1,864

Что там находят?

Артефакты, которые проливают свет на уклад жизни древних людей на территории нашей страны, регулярно находят сотрудники Института истории НАН Беларуси, пишет «Точка»

Одним из таких мест раскопок стало самое древнее кладбище на наших землях, расположенное посреди озера Селява в Крупском районе Минской области.

Археологи продолжают проводить исследования в уникальном историческом памятнике. Им уже посчастливилось найти фрагменты человека в погребении. И самое ценное – зуб, из которого можно выделить ДНК.

"В ходе разборки очень интересного объекта, который представляет собой выкладку из обожженных камней, где встречаются угли и кости животных, были найдены два металлических артефакта – наконечник стрелы IV–III века до нашей эры и железный топор", – рассказал научный сотрудник Института истории НАН Александр Вашанов.

Что за объект попался археологам, они пока выясняют. Возможно, это был очаг или технологическая каменная выкладка. Также предстоит узнать, что эта находка делает на могильнике.

Похожие металлические предметы ученые находили и на юге Беларуси. Там сосредоточены памятники милоградской культуры.

В «Клишино-1» (так археологи называют исследуемый объект на озере Селява) также обнаружили молочные зубы. Находка поможет в изучении археологических культур и истории расселения людей в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com