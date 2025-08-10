Страшная авария произошла под Оршей
- 10.08.2025, 17:26
Водитель Peugeot не справилась с управлением и съехала в кювет.
Авария произошла сегодня около 13:20 на 9-м км автодороги Орша — Дубровно. Недалеко от деревни Брыли перевернулся Peugeot.
— 26-летняя водитель Peugeot не справилась с управлением автомобиля и съехала в кювет. Там машина перевернулась, — рассказали в ГАИ.
Сообщается, что водитель, а также 23-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажирка 1969 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия.