11 августа 2025, понедельник
Дроны атаковали российский военный завод в Арзамасе

  • 11.08.2025, 7:38
  • 1,802
Дроны атаковали российский военный завод в Арзамасе

Начался пожар.

Утром 11 августа в городе Арзамас Нижегородской области РФ прогремела серия взрывов, которые местные источники связывают с атакой беспилотников.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

По данным канала Mash, первые взрывы прозвучали около 3:55. Очевидцы слышали три громких «хлопка» и один мощный взрыв. Свидетели также утверждают, что видели по меньшей мере пять дронов, которые летели на низкой высоте.

Другой источник, SHOT, сообщил об от 4 до 7 взрывов в городе. Позже в сети появились видео, на которых, по утверждениям авторов, зафиксирован удар по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).

На утренних кадрах был виден пожар на территории предприятия, однако позже сообщалось, что огонь ликвидирован.

Арзамасский приборостроительный завод является производителем оборудования для авиационной и космической отраслей, а также выпускает продукцию гражданского назначения.

