Лукашенко проговорился

Что это, если не самобичевание со стороны правителя?!

Неизвестно, какие мысли пролетали в головах участников совещания 31 июля. Но можно представить, что самые неожиданные и разные. Потому как Александр Лукашенко потребовал «пресечь всякие ненужные командировки», пишет «Салiдарнасць».

Он заявил: «Мы вернулись к тому, что было в 90-е годы прошлого века: по всему миру разъезжались как туристы».

Лукашенко негодовал, будто посмотрев на себя со стороны и осознав, какие суммы из бюджета тратятся на его бессмысленные полеты на «Боинге» по миру:

– Хотите поезжайте – но оттуда привезите что-то. Хотя бы по двум вопросам. По полтора. По одному вопросу. Но не просто – дайте мне полететь туда, бизнес-класс и прочее. И выходят миллионы, миллионы долларов в год.

Лукашенко был более, чем суров: «В Администрации проанализируйте. Во-первых, до того как (летишь – С.): чего туда едешь, что ты оттуда привезешь? И что привез?».

А теперь обратим внимание. Все же видят, что из помпезных поездок за рубеж правитель возвращается с «договоренностями» в виде филькиных грамот и безделушками?

«Главный политический турист страны высекает сам себя! Во дает дед!» – примерная такая мысль могла присутствовать в головах участников совещания.

Однако вскоре дипломаты поняли, что это им лишь показалось. Потому как дальше все пошло по проторенной дорожке: Лукашенко на протяжении нескольких недель ясно показал, что забоится, в первую очередь, о чиновниках и силовиках. 7 августа правитель заявил, что для сотрудников КГБ «денег жалеть не надо».

Но слова Лукашенко о пресечении ненужных командировок – это было сильно.

