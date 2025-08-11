Лукашенко подорвался на теме Бучи

Лукашенко подорвался на теме Бучи1
- Александр Невзоров
- 11.08.2025, 10:46
- 2,420
Диктатор превратился в громкоговоритель российской пропаганды.
Лукашенко решил доказать то, что на мировой грядке он картофелина крупная и аппетитная, а не какой-то пожеванный Путиным чипс. Рыгорыч ловко себя сервировал и подал на респектабельный стол Саймона Шустера.
Выпендривался Лукашенко в уютной для себя стилистике «mujichok». Все шло отлично, он упоенно и убедительно врал, но ожидаемо подорвался на теме Бучи.
Здесь то и стало ясно, что Лукашенко давно не гордый клубень, а простое пюре, причем многократно прошедшее желудочно-кишечным трактом Путина.
Начался лепет про инсценировку, про англосаксов на автомобилях, которые приехав в оккупированную русскими Бучу спокойно перестреляли 400 человек, чтобы «очернить Россию» и т.д. и т.п.
Если у Рыгорыча была сверхзадача изобразить из себя толстого старого ангела «над схваткой», то Бучанская тема вывела его на чистую воду. Он все та же, лживая и послушная «шестерка» кремлевского упыря.
Александр Невзоров, «Телеграм»