закрыть
11 августа 2025, понедельник, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко подорвался на теме Бучи

1
  • Александр Невзоров
  • 11.08.2025, 10:46
  • 2,420
Лукашенко подорвался на теме Бучи
Александр Невзоров

Диктатор превратился в громкоговоритель российской пропаганды.

Лукашенко решил доказать то, что на мировой грядке он картофелина крупная и аппетитная, а не какой-то пожеванный Путиным чипс. Рыгорыч ловко себя сервировал и подал на респектабельный стол Саймона Шустера.

Выпендривался Лукашенко в уютной для себя стилистике «mujichok». Все шло отлично, он упоенно и убедительно врал, но ожидаемо подорвался на теме Бучи.

Здесь то и стало ясно, что Лукашенко давно не гордый клубень, а простое пюре, причем многократно прошедшее желудочно-кишечным трактом Путина.

Начался лепет про инсценировку, про англосаксов на автомобилях, которые приехав в оккупированную русскими Бучу спокойно перестреляли 400 человек, чтобы «очернить Россию» и т.д. и т.п.

Если у Рыгорыча была сверхзадача изобразить из себя толстого старого ангела «над схваткой», то Бучанская тема вывела его на чистую воду. Он все та же, лживая и послушная «шестерка» кремлевского упыря.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников