Что изменит проект TRIPP для Армении и Южного Кавказа 11.08.2025, 12:40

Фото: Getty Images

Ереван входит в эру Четвертой Республики.

Декларация, подписанная в Вашингтоне в пятницу, 8 августа, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом, фактически является парафированием ранее достигнутого мирного договора между Ереваном и Баку. Она предусматривает создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном, пишет «Немецкая волна».

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, однако в Армении он вызывает диаметрально противоположные реакции.

Новый этап мирного процесса

Соглашение Еревана и Баку, принятое с участием Вашингтона, фактически наделило Вашингтон статусом главного посредника в армяно-азербайджанском урегулировании. Впервые после окончания Карабахской войны 2020 года, когда Россия традиционно играла роль главного гаранта мирных договоренностей, США превратились в ключевого игрока, отвечающего за укрепление мира и развитие инфраструктуры в регионе.

Важнейший элемент документа, с точки зрения экспертов и аналитиков, — создание транспортного маршрута, который пройдет через южную часть Армении (Сюник) и обеспечит Азербайджану прямой доступ к Нахичевани, «с взаимными выгодами для международного и внутригосударственного сообщения для Республики Армения». В декларации подчеркнута важность открытия сообщения между Арменией и Азербайджаном «для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе». Это сообщение, как утверждается в документе, будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции, но на долгосрочной основе им будут управлять американские компании, что вызывает в Армении определённые опасения.

Кроме того, Вашингтон и Ереван подписали отдельный меморандум, предполагающий участие США в строительстве и управлении этой инфраструктуры непосредственно на юге Армении. «Это означает, что Соединённые Штаты будут сотрудничать с Арменией для реализации этого инфраструктурного проекта и осуществления инвестиций», — пояснил в эфире армянского общественного телевидения председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам внешних отношений Саргис Ханданян из правящей партии «Гражданский договор».

Армения: «победа мирной повестки» или утрата суверенитета?

В Армении на подписание соглашения отреагировали по-разному. С одной стороны, в нем говорится о создании «новой страницы» в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Никол Пашинян подчеркнул, что проект TRIPP откроет новые возможности для экономического развития и обеспечит создание инфраструктуры, которая принесёт долгосрочные выгоды для всех сторон, включая США. Однако многие армянские оппозиционные политики и общественные деятели обеспокоены передачей части территории их страны под иностранное управление, даже несмотря на заверения о сохранении суверенитета. Часть критиков считает, что США получат эксклюзивные права на эксплуатацию инфраструктуры сроком до 99 лет, что приведёт к фактической утрате контроля Еревана над стратегически важной коммуникацией. «Подписав этот документ, Азербайджан официально стал владельцем инфраструктуры, которая будет строиться на территории Армении с участием иностранного государства», — заявил лидер партии «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, экс-посол по особым поручениям в составе правительства Пашиняна.

Многие оппозиционеры обратили внимание на то, что вопросы, касающиеся прав армян, насильственно депортированных из Нагорного Карабаха в 2023 году, и судьбы армянских пленных, находящихся в азербайджанских тюрьмах, остались без ответа и не были затронуты ни в декларации, ни во время брифинга с участием Трампа, Пашиняна и Алиева. Это обстоятельство делает соглашение неполным, считают критики властей. Вопрос освобождения армянских пленных оказался забытым как Ереваном, так и США с Евросоюзом, несмотря на их постоянные заявления о «ценностях», «принципах» и «правах человека», хотя армянские власти уверяют, что вопрос освобождения пленных находится в их повестке и всегда поднимается в переговорах с Азербайджаном, сетует политический аналитик Айк Халатян. При этом, напоминает он, главы МИД Азербайджана и Армении подписали в Вашингтоне совместное обращение к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур — дипломатического формата с активным участием США, России и Франции для урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

За и против: экономический потенциал и угрозы безопасности

Проект TRIPP предполагает строительство железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, а также развитие инфраструктуры связи, что несомненно стимулирует экономический рост в регионе. Ожидается, что значительные инвестиции со стороны США и международных корпораций принесут Армении и региону в целом экономические выгоды. Тем не менее, вопрос о контроле над ключевыми стратегическими объектами остаётся открытым, и далеко не все армяне поддерживают идею длительного присутствия иностранных государств на территории страны. Успокоить сограждан попытался сам Никол Пашинян, резко заявив, что «коридора не будет», подразумевая не саму инфраструктуру, а его статус.

По окончании встречи с Трампом и Алиевым Пашинян подробно рассказал журналистам о соглашении с Азербайджаном, отметив, что важным аспектом документа является «разблокировка» Армении, зажатой в сухопутной блокаде со стороны Азербайджана и его союзника Турции из-за карабахского конфликта. Эта разблокировка, как считает Пашинян, откроет возможность железнодорожного сообщения с внешним миром. Будет обеспечено и железнодорожное сообщение между различными частями Армении, включая маршруты через территорию Азербайджана. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что решена давняя проблема связи между Азербайджаном и Нахичеванью, которая будет осуществляться в рамках армянского суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции.

Конец Третьей республики?

Некоторые аналитики, в частности эксперт по карабахскому урегулированию Татул Акопян, расценили вашингтонский саммит как конец Третьей Армянской Республики — современного государства Армения, которое начало формироваться после обретения независимости от СССР в 1991 году и для которого центром политической идентичности была борьба за Карабах и статус этого региона.

По мнению Акопяна, после поражения Армении во второй карабахской войне в 2020 году и «опустошения Нагорного Карабаха» в 2023 году мир между Арменией и Азербайджаном перестал быть вопросом выбора между хорошим и плохим, а стал выбором между возможным и невозможным. «В этих условиях не может быть речи о хорошем исходе», — написал эксперт на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, если мирный процесс будет завершён, это юридически и исторически закрепит окончание Третьей Республики. Татул Акопян уверен, что после утраты Карабаха страна уже вступила в новую эру — эру Четвертой Республики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com