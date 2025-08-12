Неудивительно, что полетела шапка генерала Лапина Александр Коваленко

12.08.2025, 13:33

Буферная зона Кремля в Сумской области сыплется.

Официально было озвучено, что Силы обороны Украины вытеснили противника из села Безсаловка. О присутствии российских оккупантов в этом селе особо не сообщалось ни Генштабом, ни мониторинговыми каналами, и это было правильно. Ведь на фоне того, как наши проводили некие действия в районе Теткино, враги пытались зайти в тыл нашим подразделениям по правому берегу реки Вольфа. Такой финт завершился для противника провалом.

В зоне наибольшего контроля у российских оккупационных войск, к северу от Сум, также все складывается совсем не по плану, и эта зона постепенно становится меньше, сокращается, скукоживается.

Константиновка и Алексеевка, можно сказать, поменяли свой окрас в серый — враги не могут их удержать. При этом этим самым серяком в Золотеровском заказнике оказались заблокированы до роты оккупантов.

Плохи дела у подразделения 76-й ДШД в районе Юнакивки. Выйти на южные окраины села не удается, а улица Первомайская, как была, так и остается для них уже больше полутора месяцев основным рубежом — без улучшений, но с перспективой ухудшения положения.

Выход на Варачиное через Яблунивку и Водолаги у подразделений 11-й и 83-й ДШБр терпит провал за провалом уже два месяца. В районе Новониколевки у россиян ситуация ухудшилась, что стало обусловлено событиями в районе Алексеевки.

Прорыв к Садкам у подразделений 106-й ВДД и 810-й ОБр МП также не увенчался успехом. Причем для 810-й ОБр МП дела обстоят весьма плачевно, и, похоже, без подкрепления в лице северокорейцев называть их бригадой можно будет в скором времени с очень большой натяжкой.

Неудивительно, что полетела шапка Александра Лапина, ведь недоделанная буферная зона Путина сыплется не по дням, а по часам. С другой стороны, назначение Евгения Никифорова командующим ГВ «Север» может значительно катализировать мясные штурмы в Сумской области, поскольку этот генерал-полковник хорошо всем известный мясник, не считающийся с потерями от слова «совсем» в кубе.

Вряд ли Никифоров будет применять какую-то инновационную методику ведения боевых действий, и чтобы хотя бы затормозить провал в Сумской области, он явно постарается забросать эту зону чрезмерно большим количеством людского ресурса.

Александр Коваленко, Telegram

