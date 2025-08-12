закрыть
12 августа 2025, вторник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неудивительно, что полетела шапка генерала Лапина

  • Александр Коваленко
  • 12.08.2025, 13:33
  • 2,168
Неудивительно, что полетела шапка генерала Лапина

Буферная зона Кремля в Сумской области сыплется.

Официально было озвучено, что Силы обороны Украины вытеснили противника из села Безсаловка. О присутствии российских оккупантов в этом селе особо не сообщалось ни Генштабом, ни мониторинговыми каналами, и это было правильно. Ведь на фоне того, как наши проводили некие действия в районе Теткино, враги пытались зайти в тыл нашим подразделениям по правому берегу реки Вольфа. Такой финт завершился для противника провалом.

В зоне наибольшего контроля у российских оккупационных войск, к северу от Сум, также все складывается совсем не по плану, и эта зона постепенно становится меньше, сокращается, скукоживается.

Константиновка и Алексеевка, можно сказать, поменяли свой окрас в серый — враги не могут их удержать. При этом этим самым серяком в Золотеровском заказнике оказались заблокированы до роты оккупантов.

Плохи дела у подразделения 76-й ДШД в районе Юнакивки. Выйти на южные окраины села не удается, а улица Первомайская, как была, так и остается для них уже больше полутора месяцев основным рубежом — без улучшений, но с перспективой ухудшения положения.

Выход на Варачиное через Яблунивку и Водолаги у подразделений 11-й и 83-й ДШБр терпит провал за провалом уже два месяца. В районе Новониколевки у россиян ситуация ухудшилась, что стало обусловлено событиями в районе Алексеевки.

Прорыв к Садкам у подразделений 106-й ВДД и 810-й ОБр МП также не увенчался успехом. Причем для 810-й ОБр МП дела обстоят весьма плачевно, и, похоже, без подкрепления в лице северокорейцев называть их бригадой можно будет в скором времени с очень большой натяжкой.

Неудивительно, что полетела шапка Александра Лапина, ведь недоделанная буферная зона Путина сыплется не по дням, а по часам. С другой стороны, назначение Евгения Никифорова командующим ГВ «Север» может значительно катализировать мясные штурмы в Сумской области, поскольку этот генерал-полковник хорошо всем известный мясник, не считающийся с потерями от слова «совсем» в кубе.

Вряд ли Никифоров будет применять какую-то инновационную методику ведения боевых действий, и чтобы хотя бы затормозить провал в Сумской области, он явно постарается забросать эту зону чрезмерно большим количеством людского ресурса.

Александр Коваленко, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко