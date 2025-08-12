Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске

Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске3
- 12.08.2025, 20:50
Встреча пройдет в Анкоридже.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
«Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сказала она.
Анкоридж — крупнейший город штата Аляска.
Ранее The New York Times писала, что Секретная служба США арендовала дом с шестью комнатами в этом городе.