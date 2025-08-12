Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске 3 12.08.2025, 20:50

1,238

Встреча пройдет в Анкоридже.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сказала она.

Анкоридж — крупнейший город штата Аляска.

Ранее The New York Times писала, что Секретная служба США арендовала дом с шестью комнатами в этом городе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com