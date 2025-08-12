закрыть
12 августа 2025, вторник, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске

3
  • 12.08.2025, 20:50
  • 1,238
Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске

Встреча пройдет в Анкоридже.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сказала она.

Анкоридж — крупнейший город штата Аляска.

Ранее The New York Times писала, что Секретная служба США арендовала дом с шестью комнатами в этом городе.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко