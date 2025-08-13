Politico: Названы пять требований Украины перед саммитом на Аляске 3 13.08.2025, 15:14

6,452

Киев добивается гарантий безопасности.

Киев опасается, что предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске может привести к соглашению, которое обойдет интересы Украины и позволит России перегруппироваться для новой войны, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что любые решения должны приниматься с участием Украины и предусматривать надежные гарантии безопасности.

Ключевые требования Киева:

Длительное прекращение огня до обсуждения территориальных вопросов. Украина отказывается добровольно покидать Донбасс, считая его ключевым рубежом обороны. Любые уступки возможны только после соблюдения Россией условий перемирия.

Выплата репараций. Ущерб от войны оценивается до $1 трлн, и Киев требует использовать замороженные российские активы в Европе.

Гарантии безопасности. Украина добивается вступления в НАТО и ЕС, но сталкивается с сопротивлением США и ряда стран. При этом Москва требует сокращения украинской армии и прекращения поставок оружия.

Возвращение похищенных детей и пленных. Россия вывезла около 20 тыс. украинских детей, возвращено лишь 1,4 тыс. Обмен пленными идет лучше, но тысячи остаются в неволе.

Сохранение санкций. Киев настаивает, что их смягчение даст Москве время для восстановления сил.

По мнению украинских и европейских экспертов, главная опасность — возможность снятия санкций и восстановления торговли с Россией, что позволит Путину продолжить агрессию.

«Украина может пережить войну, но не пережить плохой мир», — предупреждают аналитики, призывая не допустить «спасения» России за счет компромиссов в ущерб украинскому суверенитету.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com