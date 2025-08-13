закрыть
13 августа 2025, среда, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +30°С ожидается в Беларуси в четверг

  • 13.08.2025, 18:38
До +30°С ожидается в Беларуси в четверг

Без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 14 августа. Об этом информирует Белгидромет.

Согласно прогнозу, погода будет малооблачной и без осадков. Слабый туман может быть ночью и утром в некоторых районах. Скорость ветра ночью слабая, днем — от слабой до умеренной. Температура воздуха ночью составит от +8 до +14°С, на юго-западе — до +17°С. Днем температура будет находиться в пределах от +22 до +27°С, на юго-западе — до +30°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский