До +30°С ожидается в Беларуси в четверг 13.08.2025, 18:38

Без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 14 августа. Об этом информирует Белгидромет.

Согласно прогнозу, погода будет малооблачной и без осадков. Слабый туман может быть ночью и утром в некоторых районах. Скорость ветра ночью слабая, днем — от слабой до умеренной. Температура воздуха ночью составит от +8 до +14°С, на юго-западе — до +17°С. Днем температура будет находиться в пределах от +22 до +27°С, на юго-западе — до +30°С.

