13 августа 2025
В Беларуси археологи проводят подводные раскопки

  13.08.2025
Вот что удалось найти в этом году.

Белорусские археологи продолжают подводные исследования - в этом году на двух площадках нашли артефакты разных эпох, сообщил на пресс-конференции научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Линевич.

«Если в прошлые годы мы работали на глубинах порядка 1,5 м, сейчас — около 2 м. Но с другой стороны, это обеспечило хорошую прозрачность воды. На данный момент мы закончили несколько подводных экспедиций — на Кривинском торфянике, на озере Селява», — рассказал Сергей Линевич.

Кривинский торфяник — это уникальный археологический памятник на территории Европы со стоянками эпохи неолита, находится в Сенненском и Бешенковичском районах. Там находили артефакты середины третьего тысячелетия до нашей эры.

«Там сохранилась органика под стерильным слоем торфа на глубине более 2 м. Мало где в Европе мы можем заглянуть в прошлое — буквально в окно неолитической постройки, посмотреть, как там располагались вещи. Мы имеем дело с одним из самых древних жилых комплексов, сохранившихся на нашей территории, он очень значим для нашей истории. В этом году появились новые артефакты — набор костяных украшений, орудия труда из кости и камня», — рассказал ученый.

Озеро Селява находится в Крупском районе. Там на территории городища Клишино расположено древнейшее кладбище Беларуси. Недавние находки скорее всего принадлежат днепро-двинской культуре, обитавшей на наших землях с VIII века до нашей эры по IV век нашей эры.

Комплексная экспедиция с подводными и наземными исследованиями на Селяве обнаружила очень богатый материал в этом году, там «уникальная ситуация: под метровым шурфом — каменный шлифованный топор».

«В целом уникальные артефакты в Клишинском микрорегионе. В частности, на небольшом перешейке шириной 10−12 м мы в результате шурфовки обнаруживаем материалы, которые затрагивают фактически все эпохи — от мезолита до железного века. Перед нами ставятся новые задачи — как этот объект изучить и как его сохранить для будущих поколений», — сообщил Линевич.

