В Египте нашли затерянный город времен раннего христианства 14.08.2025, 1:32

Город возник еще при Птолемеях.

Археологи обнаружили в глубине оазиса Харга в Западной пустыне Египта хорошо сохранившиеся руины полноценного коптского города, который существовал в первые столетия распространения христианства на землях фараонов, сообщает Arkeonews. Среди остатков поселения — две древние церкви, жилые дома, захоронения и настенная роспись с изображением Иисуса Христа, исцеляющего больных.

Большая из двух обнаруженных церквей построена в форме базилики - с широким центральным нефом и колоннами, отделяющими боковые проходы. Рядом расположены подсобные помещения. Вторая церковь скромнее по размерам, но сохранила написанные коптским языком молитвы и посвящения, которым более 1500 лет. Самая интересная находка - настенная роспись Иисуса Христа, исцеляющего больных, созданная в сочетании древнеегипетских художественных традиций с новой христианской символикой.

Город возник еще при Птолемеях и в римский период как языческая община. Однако уже в начале нашей эры многие сооружения были переоборудованы под христианские храмы и общественные здания. Археологи нашли жилые дома из глиняного кирпича, остатки зернохранилищ, печи для выпекания хлеба, рабочие мастерские и бытовые предметы. Захоронения выполнены согласно христианским традициям, что подтверждает глубокую религиозность жителей.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи назвал открытие свидетельством культурного разнообразия и выносливости страны, подчеркнув его значение для мирового культурного туризма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com