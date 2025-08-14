закрыть
14 августа 2025, четверг, 0:07
Мерц: Сначала должно быть прекращение боевых действий, а потом все остальное

  • 14.08.2025, 5:49
Мерц: Сначала должно быть прекращение боевых действий, а потом все остальное
Фридрих Мерц

По словам канцлера ФРГ, должен быть правильный порядок действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не только должна в случае следующих переговоров принимать в них участие, но и вообще все действия должны осуществляться только после полного прекращения огня.

Эти слова прозвучали на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, которая сейчас проходит в Берлине после онлайн-встречи с Трампом и европейскими лидерами.

«Если будут происходить следующие переговоры, — отметил Мерц, — Украина должна сидеть за столом переговоров. То есть, мы хотим, чтобы был правильный порядок действий: сначала прекращение боевых действий, а потом уже другие действия».

Также канцлер Германии отметил, что Украина готова к обсуждению территориальных вопросов, но должна быть создана определенная контактная линия и не должна меняться Конституция.

