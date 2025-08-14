закрыть
14 августа 2025
ФБР помогло Мексике вернуть важнейший манускрипт

  • 14.08.2025, 15:54
ФБР помогло Мексике вернуть важнейший манускрипт

Он датируется 1527 годом.

Бесценная страница манускрипта с подписью испанского конкистадора Эрнана Кортеса, датированная 20 февраля 1527 года, была возвращена в Мексику при содействии ФБР. Документ был похищен из Национального архива Мексики несколько десятилетий назад и является важной частью исторического наследия страны, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Специальный агент ФБР Джессика Диттмер подтвердила подлинность документа: «Это оригинальная страница, подписанная самим Эрнаном Кортесом». Кортес, завоевавший империю ацтеков в 1521 году, подписал документ через шесть лет после своей победы.

Похищение было обнаружено в 1993 году, когда сотрудники архива сканировали коллекцию документов Кортеса и выявили отсутствие 15 страниц. Считается, что манускрипты были похищены в период с 1985 по 1993 год. Формальный запрос о возвращении документа ФБР поступил от Мексики в прошлом году.

В расследовании участвовали полиция Нью-Йорка, Министерство юстиции США и мексиканское правительство. Документ удалось отследить до Соединенных Штатов, однако сведения о его непосредственном обладателе не раскрываются.

Это второй документ Кортеса, возвращенный ФБР мексиканскому правительству; в 2023 году была возвращена письмо XVI века.

Манускрипты Кортеса считаются охраняемым культурным наследием, отражающим важные моменты истории Мексики. Страница датирована периодом формирования королевских и религиозных институтов, управлявших местным населением до войны за независимость 1810 года.

Возвращение документа стало важной победой для Мексики в стремлении вернуть культурные ценности, похищенные или находящиеся за рубежом, включая знаменитый головной убор императора Монтесумы II.

