NYT: Украинские беженцы на Аляске готовятся к приезду Путина
- 14.08.2025, 18:01
- 1,240
У них смешанные чувства.
На Аляске проживает около тысячи украинских беженцев, прибывших сюда после вторжения России в 2022 году. Они нашли работу в пекарнях и на рыбных промыслах, обустроили быт и приспособились к суровым зимам. Но теперь, накануне саммита президента США Дональда Трампа и Путина в Анкоридже, их чувства смешаны — от тревоги до надежды, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
«Трудно принять, что он будет здесь», — говорит Людмила Стретович, которая бежала из Киева с двумя детьми вскоре после начала войны. Ее мать остается в Украине, а двоюродный брат погиб на фронте.
Многие украинцы избегают участия в уличных акциях, опасаясь проблем с местной полицией. Некоторые уже были вынуждены покинуть США после окончания срока разрешения на пребывание. Вместо протестов люди обсуждают происходящее в церковных общинах и молятся о мире.
Юлия Маиба, приехавшая в 2023 году с дочерьми, признается: «Единственное, о чем я переживаю, — чтобы моя семья была жива».
Местные власти видят в саммите демонстрацию стратегического значения Аляски, но часть жителей обеспокоена логистическими трудностями и тем, что голоса коренных народов и украинской общины не учитываются.
Несмотря на скепсис относительно возможных договоренностей с Путиным, многие продолжают надеяться на мир.