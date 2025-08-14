закрыть
NYT: Украинские беженцы на Аляске готовятся к приезду Путина

  • 14.08.2025, 18:01
  • 1,240
NYT: Украинские беженцы на Аляске готовятся к приезду Путина

У них смешанные чувства.

На Аляске проживает около тысячи украинских беженцев, прибывших сюда после вторжения России в 2022 году. Они нашли работу в пекарнях и на рыбных промыслах, обустроили быт и приспособились к суровым зимам. Но теперь, накануне саммита президента США Дональда Трампа и Путина в Анкоридже, их чувства смешаны — от тревоги до надежды, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Трудно принять, что он будет здесь», — говорит Людмила Стретович, которая бежала из Киева с двумя детьми вскоре после начала войны. Ее мать остается в Украине, а двоюродный брат погиб на фронте.

Многие украинцы избегают участия в уличных акциях, опасаясь проблем с местной полицией. Некоторые уже были вынуждены покинуть США после окончания срока разрешения на пребывание. Вместо протестов люди обсуждают происходящее в церковных общинах и молятся о мире.

Юлия Маиба, приехавшая в 2023 году с дочерьми, признается: «Единственное, о чем я переживаю, — чтобы моя семья была жива».

Местные власти видят в саммите демонстрацию стратегического значения Аляски, но часть жителей обеспокоена логистическими трудностями и тем, что голоса коренных народов и украинской общины не учитываются.

Несмотря на скепсис относительно возможных договоренностей с Путиным, многие продолжают надеяться на мир.

