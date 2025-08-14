закрыть
14 августа 2025, четверг, 20:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

45 лет назад на Гданьской верфи началась забастовка, которая изменила Польшу и весь Восточный блок

1
  • 14.08.2025, 19:27
45 лет назад на Гданьской верфи началась забастовка, которая изменила Польшу и весь Восточный блок

Забастовка через несколько дней завершилась подписанием исторических Августовских соглашений.

45 лет назад, 14 августа 1980 года, в Гданьской судостроительной верфи началась забастовка, которая через несколько дней завершилась подписанием исторических Августовских соглашений. Коммунистические власти согласились зарегистрировать независимый профсоюз «Солидарность», освободить политических заключенных и провести экономические реформы, пишет «Польское радио».

Забастовки в Польше начались стихийно еще с начала июля 1980 года — в ответ на повышение цен на мясо. В июльских протестах приняли участие около 80 тысяч работников почти в 180 предприятиях по всей стране. Однако работники не выходили на улицы, выбирая иной метод борьбы — забастовку на производстве.

Наибольшее и наиболее значимое выступление того лета развернулось в Гданьской судостроительной верфи во главе с электриком Лехом Валенсой. С утра бастовали Джержи Боровчак, Богдан Фельски и Людвик Прандзиньски под руководством Богдана Борусевича, а к полудню забастовка охватила почти весь коллектив.

В воспоминаниях участников забастовки отмечалось напряжение и ответственность первых дней:

«Тогда для меня было важно правильно настроить людей, чтобы они решились идти на это, потому что соотношение сил было примерно 3 к 14 600. Я боялся за коллег, которые сначала поддержат забастовку, а потом, если не получится, придется отвечать. Это была моя ответственность…»

К критически важным событиям добавилось появление на территории верфи Леха Валенсы, бывшего работника, уволенного в 1976 году, который вскоре возглавил протест.

15 августа волна забастовок распространилась на десятки предприятий Гданьска, Сопота и Гдыни. Основные требования оставались одинаковыми — улучшение социальных условий и легализация независимых профсоюзов.

16 августа забастовка могла завершиться, когда директор верфи Клеменс Гнех согласился на первоначальные требования: восстановление на работе Анны Валентынович и Валенсы, повышение зарплат, строительство памятника жертвам декабрьских событий 1970 года, гарантии неприкосновенности участников. Однако часть членов забастовочного комитета призвала продолжить акцию в знак солидарности с другими предприятиями.

В ночь с 16 на 17 августа был создан Межзаводской забастовочный комитет (МЗК), включивший делегатов с других предприятий. Председателем стал Валенса, а в президиум вошли активисты Независимых профсоюзов: Анджей Колодзей, Богдан Лис, Лех Бандковски, Йоанна Дуда-Гвяда, Войцех Грушецки, Анджей Гвяда, Стефан Издебски, Здзислав Кобилински, Хенрика Кшивонос, Стефан Левандовский, Алина Пенковская, Йозеф Пшибыльски, Джержи Сикорский, Лех Собесек, Тадеуш Станны, Анна Валентынович и Флориан Вишневский.

На деревянных досках МЗК были записаны 21 требование, главным из которых стало создание независимых профсоюзов, свободных от влияния власти и работодателей. Забастовщики ссылались на Конвенцию № 87 Международной организации труда, гарантировавшую свободу объединений. МЗК добивался права на забастовку, свободу слова, печати и публикаций, восстановления на работе политически уволенных, а также официального опубликования списка требований в СМИ.

Историческое значение августовской забастовки отмечали комментаторы всего мира. Для Запада создание легального независимого массового объединения в коммунистической стране стало первым серьезным разломом в Восточном блоке. Для лидеров стран социалистического лагеря перемены в Польше представляли опасный прецедент — они опасались, что пример польских рабочих может повторить население других стран, и требовали от властей в Варшаве подавить «Солидарность».

Забастовка, начавшаяся 14 августа 1980 года и стремительно охватившая почти все Балтийское побережье, удивила руководство ПОРП масштабом и организованностью. В отличие от предыдущих протестов (в Познани 1956 года, на побережье в декабре 1970 года, а также в Радоме и Урсусе шесть лет спустя), работники не покидали заводские территории, лишая власти повода для силового подавления. В последующие годы «Солидарность» стала движением национального масштаба, объединяя миллионы поляков и постепенно приводя к демократическим преобразованиям в стране в конце 1980-х годов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников