45 лет назад на Гданьской верфи началась забастовка, которая изменила Польшу и весь Восточный блок 1 14.08.2025, 19:27

Забастовка через несколько дней завершилась подписанием исторических Августовских соглашений.

45 лет назад, 14 августа 1980 года, в Гданьской судостроительной верфи началась забастовка, которая через несколько дней завершилась подписанием исторических Августовских соглашений. Коммунистические власти согласились зарегистрировать независимый профсоюз «Солидарность», освободить политических заключенных и провести экономические реформы, пишет «Польское радио».

Забастовки в Польше начались стихийно еще с начала июля 1980 года — в ответ на повышение цен на мясо. В июльских протестах приняли участие около 80 тысяч работников почти в 180 предприятиях по всей стране. Однако работники не выходили на улицы, выбирая иной метод борьбы — забастовку на производстве.

Наибольшее и наиболее значимое выступление того лета развернулось в Гданьской судостроительной верфи во главе с электриком Лехом Валенсой. С утра бастовали Джержи Боровчак, Богдан Фельски и Людвик Прандзиньски под руководством Богдана Борусевича, а к полудню забастовка охватила почти весь коллектив.

В воспоминаниях участников забастовки отмечалось напряжение и ответственность первых дней:

«Тогда для меня было важно правильно настроить людей, чтобы они решились идти на это, потому что соотношение сил было примерно 3 к 14 600. Я боялся за коллег, которые сначала поддержат забастовку, а потом, если не получится, придется отвечать. Это была моя ответственность…»

К критически важным событиям добавилось появление на территории верфи Леха Валенсы, бывшего работника, уволенного в 1976 году, который вскоре возглавил протест.

15 августа волна забастовок распространилась на десятки предприятий Гданьска, Сопота и Гдыни. Основные требования оставались одинаковыми — улучшение социальных условий и легализация независимых профсоюзов.

16 августа забастовка могла завершиться, когда директор верфи Клеменс Гнех согласился на первоначальные требования: восстановление на работе Анны Валентынович и Валенсы, повышение зарплат, строительство памятника жертвам декабрьских событий 1970 года, гарантии неприкосновенности участников. Однако часть членов забастовочного комитета призвала продолжить акцию в знак солидарности с другими предприятиями.

В ночь с 16 на 17 августа был создан Межзаводской забастовочный комитет (МЗК), включивший делегатов с других предприятий. Председателем стал Валенса, а в президиум вошли активисты Независимых профсоюзов: Анджей Колодзей, Богдан Лис, Лех Бандковски, Йоанна Дуда-Гвяда, Войцех Грушецки, Анджей Гвяда, Стефан Издебски, Здзислав Кобилински, Хенрика Кшивонос, Стефан Левандовский, Алина Пенковская, Йозеф Пшибыльски, Джержи Сикорский, Лех Собесек, Тадеуш Станны, Анна Валентынович и Флориан Вишневский.

На деревянных досках МЗК были записаны 21 требование, главным из которых стало создание независимых профсоюзов, свободных от влияния власти и работодателей. Забастовщики ссылались на Конвенцию № 87 Международной организации труда, гарантировавшую свободу объединений. МЗК добивался права на забастовку, свободу слова, печати и публикаций, восстановления на работе политически уволенных, а также официального опубликования списка требований в СМИ.

Историческое значение августовской забастовки отмечали комментаторы всего мира. Для Запада создание легального независимого массового объединения в коммунистической стране стало первым серьезным разломом в Восточном блоке. Для лидеров стран социалистического лагеря перемены в Польше представляли опасный прецедент — они опасались, что пример польских рабочих может повторить население других стран, и требовали от властей в Варшаве подавить «Солидарность».

Забастовка, начавшаяся 14 августа 1980 года и стремительно охватившая почти все Балтийское побережье, удивила руководство ПОРП масштабом и организованностью. В отличие от предыдущих протестов (в Познани 1956 года, на побережье в декабре 1970 года, а также в Радоме и Урсусе шесть лет спустя), работники не покидали заводские территории, лишая власти повода для силового подавления. В последующие годы «Солидарность» стала движением национального масштаба, объединяя миллионы поляков и постепенно приводя к демократическим преобразованиям в стране в конце 1980-х годов.

