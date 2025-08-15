Украина уменьшила ВВП России на $74 млрд 15.08.2025, 12:57

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

В течение семи месяцев 2025 года дальнобойные удары Сил обороны Украины уменьшили уровень производства Российской Федерации на 74 млрд долл. Больше всего от воздушных атак пострадала нефтяная отрасль. Почти половина глубинных ударов — на расстояние около 1 тыс. км.

Благодаря усилиям Сил обороны ВВП РФ уменьшился на 4%, то есть на 74,1 млрд долл., сообщил Генштаб ВСУ в Telegram-канале. Если темпы ударов сохранятся, то до конца года россияне могут потерять почти 10% товаров и услуг, которые производятся в стране.

Промежуточные итоги ударов по РФ появились на страницах Генштаба ВСУ утром 15 августа — в день, когда президент США Дональд Трамп будет пытаться убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну. Украинское командование детализировало отчет и показало, каким военным целям россиян досталось больше всего и на какое расстояние бьет оружие Сил обороны.

Какие цели глубинных ударов Сил обороны Украины. Выяснилось, что почти 80% целей воздушных атак — это нефтяная отрасль РФ. На инфографике Генштаба ВСУ видим, что речь идет о российских НПЗ (42%) и хранилищах (37%). Остальные пораженные цели — инфраструктурные объекты, которые помогают россиянам продавать топливо и зарабатывать деньги на войну: нефтеперекачивающие станции (10%) и нефтяные терминалы (7%). Данные командования показывают, что потеря 4% состоялась только благодаря усилиям Украины.

На какое расстояние доставали средства поражения Украины. Инфографика командования показала, что подавляющее большинство ударов Сил обороны направлены на цели на расстоянии от 500 до 1 000 км (39%). Еще почти столько же — объекты, на расстоянии до 500 км. Видим, что почти 10% воздушных атак Украины состоялись на расстояние более 1 000 км. Генштаб не уточнил, какие именно собственные средства поражения использовала Украина.

Если ориентироваться на данные Генштаба о том, что 4% ВВП РФ это 74,11 млрд долл., то полный ВВП РФ на 2025 год, условно по оценкам Украины, на уровне 1,8 трлн долл. Между тем Всемирный банк сообщил, что этот показатель для российской экономики — 2,2 млрд долл. на 2024 год, и прогнозировался даже рост на 1,6% в 2025 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com