Невероятная удача: студентка-археолог нашла редкое золото IX века 1 15.08.2025, 13:31

Во время первых раскопок в жизни.

Студентка-археолог из Ньюкаслского университета в Великобритании Яра Соуза обнаружила редкий средневековый золотой предмет во время раскопок на северо-западе Англии. Наиболее любопытным является то, что открытие было сделано всего через 90 минут после начала первых в жизни раскопок для студентки, пишет Live Science.

Предполагается, что редкий артефакт IX века, вероятно, имел религиозное или церемониальное значение. По словам Яры Соуза, во время раскопок она не могла поверить, что обнаружила нечто стоящее так быстро во время своих первых в жизни раскопок.

Редкий артефакт IX века оказался загадочным предметом длиной всего около 4 сантиметров, который имеет форму небольшой ручки. Отметим, что он почти идентичен, но немного крупнее, аналогичному предмету, найденному металлоискателем в 2021 году. Этот предмет был идентифицирован учеными как булавка с шарообразной головкой, датируемая примерно 800-1000 годами нашей эры — периодом раннего Средневековья.

Любопытно, что оба золотых артефакта были найдены в одном месте — недалеко от крупной древнеримской дороги, ныне известной как Дер-стрит, в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии. Как известно, эта дорога играла важную роль в римской эпохе для доставки грузов в самые северные районы Шотландии во II веке.

В те времена золото ассоциировалось с высоким статусом, а потому эксперты считают, что два похожих артефакта, вероятно, связаны между собой. Предполагается, что они могли иметь церемониальное или религиозное значение, а не просто были аксессуарами.

По словам профессора римской археологии Ньюкаслского университета Джеймса Джеррарда, руководившего раскопками, известно, что Дер-стрит оставалась важной транспортной артерией даже после ухода римлян. А потому, вероятно, эта пара предметов могла быть захоронена намеренно.

Ученые планируют продолжить исследование предметов в рамках британской программы "Передвижные древности". Отметим, что этот проект является прекрасным примером того, как металлоискатели и археологи могут быть в разы эффективнее, расширяя понимание прошлого Нортумберленда.

