15 августа 2025, пятница, 18:07
В Минске снесут все «хрущевки»?

  • 15.08.2025, 16:41
  • 3,514
Об этом рассказали в Мингорисполкоме.

Минские районы застройки 1960–80-х годов, в том числе т.н. «хрущевки», ожидает обновление, сноситься они не будут, сообщил, отвечая на на пресс-конференции 15 августа председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполком Виктор Гутько.

При этом главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев добавил, что ожидается якобы «очень большая реконструкция существующего жилого фонда», в частности «пятиэтажек и девятиэтажек». В числе прочего, по его словам, речь будет идти об «объединении квартир на одной площадке и различного рода надстройках и других архитектурных решениях».

Также, отвечая на вопрос о том, планируется ли возведение в Минске элитного жилья, Акентьев обратил внимание, что в столице якобы практически нет стратегии элитных районов или элитных адресов.

